Un policier de Gatineau arrêté pour harcèlement criminel

La Division des normes professionnelles et des affaires internes (DNPAI) du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a procédé jeudi à l'arrestation du policier dont l'identité ne sera pas dévoilée.

Le SPVGService de police de la Ville de Gatineau ne divulguera pas le nom du policier arrêté afin de protéger l'identité de la victime, peut-on lire dans un communiqué du SPVGService de police de la Ville de Gatineau .

Le policier, dans la quarantaine, compte plus de 15 ans d'ancienneté au SPVG.

Le SPVG ajoute, dans son communiqué, que le policier n'est pas présentement en service.

Il a été rencontré une première fois il y a une semaine par les officiers de la DNPADivision des normes professionnelles et des affaires internes I du SPVGService de police de la Ville de Gatineau afin qu'il cesse ses agissements. Informée que les agissements se poursuivaient, la DNPAIDivision des normes professionnelles et des affaires internes a décidé d'agir rapidement et de procéder immédiatement à l'arrestation de l'homme.

