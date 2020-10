Un avocat de Regina est suspendu pour huit mois après avoir menacé sa cliente

Cette décision du Conseil de discipline du Barreau de la Saskatchewan fait suite à une plainte déposée par la cliente, surnommée J.S. dans les documents.

En plus de ne plus pouvoir pratiquer pendant huit mois, Tony Merchant a aussi été condamné à payer plus de 10 000 $ en frais pour couvrir les audiences.

CBC/Radio-Canada a contacté Tony Merchant pour obtenir ses commentaires, mais ce dernier n'a pas répondu à nos appels. Il a toutefois indiqué au Leader Post de Regina qu'il entend porter la décision en appel.

Selon le document du Barreau, l’affaire a commencé en juin 2000 lorsque la firme Merchant Law Group, qui appartient au principal intéressé, a commencé à représenter J.S., une survivante des pensionnats autochtones.

Dans le cadre de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens, mise en oeuvre par Ottawa en 2007, les anciens élèves ont pu recevoir une indemnité pour les sévices vécus.

En mars 2014, le gouvernement fédéral a émis un chèque de plus de 100 000 $ à la firme de Tony Merchant, le tiers représentant J.S. dans cette affaire, un montant qui incluait plus de 10 000 $ pour couvrir les honoraires professionnels de l’avocat.

Toutefois ce dernier a tenté d'obtenir plus d'argent. Dans une lettre envoyée à sa cliente en avril 2014, Tony Merchant écrit qu’elle lui doit 21 000$ .

Cette somme serait destinée à rembourser des factures juridiques datant de 2003 contractés préalablement par la mère et son fils auprès de la firme d'avocats à laquelle appartient Tony Merchant. Il propose alors de retenir cette somme sur le chèque versé par Ottawa.

Nous pourrions vous poursuivre pour les 21 310,83$. Je pense que nous pourrions gagner et obtenir un jugement contre vous. Extrait de la lettre de Tony Merchant envoyée à sa cliente

L’avocat met ensuite sa cliente en garde : Nous pourrions alors saisir vos biens, votre voiture, votre compte bancaire afin de récupérer ces dettes que vous nous devez , dit-il dans cette lettre.

Manque de respect et intimidation, tranche le Barreau

Dans sa décision rendue le 28 septembre dernier, le Conseil de discipline du Barreau de la Saskatchewan note que Tony Merchant a manqué de respect et a intimidé sa cliente dans la lettre qu’il a écrite afin de l'inciter à lui remettre l'argent.

J.S. est une survivante des pensionnats autochtones. Elle appartient donc à un groupe de personnes vulnérables , peut-on également lire.

Comme facteur aggravant, le Conseil de discipline indique que Tony Merchant pratique le droit depuis très longtemps .

Le comportement décrit dans la plainte est celui d’un avocat qui n’a pas encore fait ses preuves et qui apprend encore comment trouver un équilibre entre fermeté et agressivité, franc-parler et intimidation .

Plusieurs inconduites professionnelles

Ce n’est pas la première fois que l’avocat est suspendu temporairement par le Barreau de la province.

En mars 2009, après avoir été reconnu coupable d’avoir fait un retrait non autorisé d’un fonds en fiducie dans un cas de divorce, Tony Merchant n’a pas pu pratiquer pendant deux semaines.

Accusé de conduite indigne en mars 2012 pour avoir conseillé à un client de défier une ordonnance du tribunal, il a été suspendu pour trois mois, en plus d’avoir été condamné à payer plus de 30 000$ pour couvrir le coût de ses audiences.