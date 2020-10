Élections en C.-B. : le débat des chefs aura lieu le 13 octobre

John Horgan, Andrew Wilkinson et Sonia Furstenau s'exprimeront sur des questions clés lors d'un débat télévisé le 13 octobre. Le consortium des diffuseurs de la Colombie-Britannique présentera le débat qui sera diffusé à la télévision, à la radio et sur les plateformes numériques de CBC, notamment.

Le consortium en a fait l’annonce par communiqué vendredi.

Le débat télévisé de 90 minutes se déroulera en direct le mardi 13 octobre, de 18 h 30 à 20 h 00 et mettra en vedette les chefs des trois principaux partis provinciaux, soit le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) et premier ministre sortant John Horgan, le chef libéral Andrew Wilkinson, et la chef du Parti vert Sonia Furstenau.

La conversation sera animée par la présidente de l’institut Angus Reid, Shachi Kurl. Il y aura des questions directes aux candidats sur les enjeux actuels et des débats en tête à tête auront lieu entre les chefs de parti.

Le débat des chefs sera diffusé le 11 jours avant la date des élections, ce qui permettra aux Britanno-Colombiens de voter par correspondance avant le jour du vote général, le 24 octobre.

Le consortium indique qu'en raison des restrictions liées à la COVID-19, l'accès au lieu du débat est strictement contrôlé et les participants suivront les directives de santé publique. Il n'y aura pas d'audience en direct sur le site.

Un autre débat jeudi

Ce débat des chefs s’ajoute à un autre débat, entre trois autres candidats celui-là, sur les les changements climatiques et l’économie. Le candidat néo-démocrate George Heyman, le libéral Peter Milobar et le candidat du Parti vert Adam Olsen s’affronteront dans cette joute oratoire en ligne le jeudi 8 octobre.

L’institut Pembina, un organisme sans but lucratif qui milite pour l'énergie propre, et le Catalyst Business Alliance, un groupe d'entreprises canadiennes qui soutiennent une économie plus propre, présentent cette discussion entre candidats.

Un panel de chefs d'entreprises de la province posera des questions aux trois politiciens et le public aura la possibilité de s'exprimer.

Avec des informations de la Presse canadienne