L'élection à L'Ancienne-Lorette est suspendue

La décision est tombée à 48 heures d'avis. On était prêt, on était vraiment prêt , s'est exclamée la présidente d'élection, avec une pointe de déception dans la voix.

Vendredi, Marie-Hélène Leblanc-Bourque a reçu un coup de fil du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) pour l'avertir qu'en raison de la situation sanitaire, le vote de dimanche était suspendu. On comprend que la santé et la sécurité publique priment.

Le décret devrait venir confirmer le tout dans les prochaines heures. Tous les candidats à l'élection ont rapidement été prévenus.

Défis importants

Tenir une élection en pleine pandémie avait nécessité beaucoup d'ajustements. La Ville avait loué des espaces supplémentaires et des locaux plus grands, acheté des masques et du désinfectant pour assurer que les électeurs et le personnel électoral soient en sécurité.

La Ville avait estimé les coûts à environ 145 000 $, sans les frais COVID . Cette décision va entraîner d'autres dépenses.

Tout était en place pour le scrutin. Le vote par anticipation dimanche dernier avait servi de répétition pour l'élection. Les bulletins de vote de même que les votes par correspondance sont maintenant sous scellés en attendant les prochaines directives. Ils sont toujours valides. La suspension ne les annule pas , précise Marie-Hélène Bourque.

La Ville se retrouve avec quatre conseillers et une mairesse par intérim. Ce nombre est toutefois suffisant pour assurer la bonne gestion des affaires courantes.

La Ville a quelques jours à peine pour prévenir les électeurs que l'élection est suspendue. Tous les moyens sont pris pour y arriver , précise la présidente d'élection.

Il y avait neuf élections de prévues dans plusieurs régions du Québec dimanche. Toutes celles qui se déroulaient en zone rouge sont annulées.