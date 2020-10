Racisme systémique : l’ex-ministre des Affaires autochtones entend déposer une pétition

Le député progressiste-conservateur de Miramichi-Sud-Ouest-Baie du Vin maintient que le gouvernement Higgs doit mettre sur pied une telle enquête pour s’attaquer aux problèmes causés par le racisme systémique dans les appareils judiciaire et gouvernemental de la province.

Le premier ministre Higgs a annoncé son nouveau Conseil des ministres, mardi. Jake Stewart, qui avait été ministre des Affaires autochtones de l’automne 2018 au déclenchement des récentes élections, n’a obtenu aucun rôle au sein du nouveau Cabinet.

C’est Arlene Dunn, élue pour la première fois dans Saint-Jean-Havre, qui se retrouve à la tête du ministère des Affaires autochtones, mais aussi des ministères du Développement économique et des Petites entreprises, d’Opportunités NB, et de l’Immigration.

Le racisme systémique au sein du gouvernement est réel , a affirmé Jake Stewart vendredi, à l'issue d'une rencontre avec des chefs des Premières Nations.

Le député s'engage à présenter une pétition pour la tenue d'une enquête publique.

Le racisme systémique présente des défis particuliers, parce qu'il est silencieux et qu'on n'en discute pas. Jake Stewart, député progressiste-conservateur de Miramichi-Sud-Ouest-Baie du Vin

M. Stewart a des appuis de l’autre côté de l’arène politique. Lisa Harris, la députée libérale de Baie-de-Miramichi—Neguac, compte déposer une motion à l’Assemblée législative pour demander à ce que le gouvernement provincial organise une telle enquête.

Mme Harris a participé vendredi avec M. Stewart à une rencontre avec Roger Augustine, le chef régional de l'Assemblée des Premières Nations ( APNAssemblée des Premières Nations ) au Nouveau-Brunswick, et Bill Ward, le chef de la Première Nation de Metepenagiag.

Certaines personnes croient que d'appuyer cette enquête signifie ne pas appuyer la police. C'est faux, nous soutenons la police et leur travail , dit Lisa Harris. Nous avons des problèmes causés par le racisme systémique, et pas seulement dans l'application de la loi, mais dans différents ministères. Il est temps d’y faire face et de travailler tous ensemble à améliorer les choses.

La députée libérale, qui croit que Blaine Higgs devrait démontrer plus de respect aux dirigeants autochtones, a néanmoins décoché une flèche envers le gouvernement réélu le 14 septembre dernier. Elle estime qu’il est triste que le député Jake Stewart ait à présenter une pétition pour convaincre le gouvernement dont il fait partie de l'importance de tenir une enquête publique.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a reconnu en juin l’existence du racisme systémique dans la province.

Nous devons reconnaître les obstacles que nous rencontrons dans notre province : le racisme systématique semble présent dans notre société, et ce, depuis des générations , avait-il déclaré après la mort de deux personnes autochtones, Chantel Moore et Rodney Levi, tuées par des policiers au Nouveau-Brunswick au début juin.

M. Higgs ne veut pas d’une enquête publique provinciale et maintient qu’un tel exercice devrait être fait à l’échelle nationale, sous prétexte que certains des problèmes soulevés par les chefs autochtones sont de compétence fédérale.

