La COVID-19 fait une 21e victime au Manitoba

La personne décédée est un septuagénaire qui était un résident du foyer de soins Parkview Place.

Au total, 19 personnes au foyer de soins situé à Winnipeg, 3 employés et 16 résidents, ont été déclarées positifs après un test de dépistage de la COVID-19, et deux résidents sont décédés, selon les autorités sanitaires.

Les cas annoncés vendredi portent le total de cas décelés dans la province à 2072 depuis le début de la pandémie. Le taux de positivité sur 5 jours s’établit à 2,3 %.

Les faits saillants :

Nombre de cas actifs actuellement : 652

Personnes guéries à ce jour : 1399

Personnes à l’hôpital : 18, dont 7 aux soins intensifs

Le nombre de décès attribuables à la COVID-19 est maintenant de 21.

La répartition des nouveaux cas de COVID-19 par région sanitaire est la suivante :

Winnipeg : 29

Prairie Mountain : 7

Santé Sud : 1

Entre-les-Lacs et de l’Est : 6

Depuis le début du mois de février, 188 098 tests de dépistage ont été effectués, dont 1454 jeudi. Les enquêtes sur ces cas sont en cours et le public sera informé s’il existe un risque pour la santé publique.

Infections dans des garderies

La province annonce des cas de COVID-19 dans deux garderies de Winnipeg. Un groupe fixe d’enfants du Lindenwood Childcare Centre ont été exposés au virus du 23 au 25 septembre et du 28 au29 septembre.

Le groupe fixe est en isolement, mais les autorités sanitaires jugent que le risque de transmission est faible et que le virus n’a pas été contracté dans la garderie. Le communiqué ne précise pas s'il s'agit d'enfants ou d'employés qui sont atteints du virus.

La province indique aussi que plus d’une personne atteintes de la COVID-19 étaient présentes à la garderie Les enfants précieux, située à l’École Précieux-Sang, depuis le 18 septembre.

Les autorités sanitaires jugent que le risque de transmission est faible et que le virus n’a pas été contracté dans la garderie ou l’école. Le communiqué ne précise pas s'il s'agit d'enfants ou d'employés qui sont atteints du virus, et n’indique pas le nombre d’infections. Toutefois, une lettre reçue par les parents tard jeudi soir indique que des membres du personnel, des enfants d'âge scolaire et des plus jeunes ont été infectés, sans en préciser le nombre.

Par ailleurs, les autorités annoncent un risque d’exposition au virus le 28 septembre à l’école Hugh John Macdonald. Les autorités sanitaires jugent que le risque de transmission est faible et que le virus n’a pas été contracté à l’école.

La province annonce quatre autres expositions possibles :

Le Bar Red Sea au 268 avenue Portage à Winnipeg, le 19 septembre de minuit à 3 h 30

au 268 avenue Portage à Winnipeg, le 19 septembre de minuit à 3 h 30 Le centre commercial Polo Park situé au 1485 avenue Portage à Winnipeg, le 19 septembre au magasin Foot Locker en fin de matinée, et au restaurant Famous Wok vers midi

en fin de matinée, et au restaurant vers midi Le restaurant Boston Pizza situé au D24-1450 rue Main à Dauphin, le 13 septembre de 15 h 30 à 18 h

situé au D24-1450 rue Main à Dauphin, le 13 septembre de 15 h 30 à 18 h Le vol West Jet 147 de Winnipeg à Edmonton, le 21 septembre, des rangées 4 à 10.

De plus, une éclosion de COVID-19 a été déclarée au foyer de soins de Carberry, dans le village de Carberry. L’établissement passe au code rouge, pour critique dans le système d’intervention en cas de pandémie de la province.