COVID-19 : le point sur les mesures sanitaires en Alberta

Sept mois après le début de la pandémie en Alberta, qu'est-il possible ou non de faire dans la province? Voici un tour d’horizon des mesures sanitaires qui sont présentement en place à l'échelle provinciale.

Alors que le nombre de cas actifs de la COVID-19 continue d’augmenter en Alberta, la province est dans la deuxième étape de son plan de déconfinement depuis le 12 juin ce qui a permis la réouverture de nombreux commerces ainsi que l'assouplissement des consignes sur les rassemblements.

Ce plan, annoncé le 14 mai, comprend trois étapes. Aucune date n'a encore été avancée pour passer à la troisième et dernière étape.

Rassemblements

Dans la deuxième étape du plan provincial, 50 personnes peuvent être rassemblées pour un évènement ayant lieu en intérieur. Si les participants sont assis et le restent pour la durée de l'événement, ce nombre peut alors monter jusqu'à 100 personnes.

À l’extérieur, un maximum de 100 personnes peut se rassembler sauf dans le cas de festivals, événements sportifs et autres rassemblements communautaires où il peut y avoir jusqu'à 200 personnes.

Quant aux lieux de culte, les restaurants, les cafés, les bars, les casinos et les salles de bingo, il n'y a pas de limite sur le nombre de personnes tant que l'éloignement physique est maintenu.

Zones à surveiller

Certaines zones de la province sont davantage surveillées que d’autres en raison du nombre de cas actif.

Alors que le Québec classe les zones à risques par couleurs, l’Alberta a opté pour une méthode moins colorée, mais tout aussi visuelle grâce à une carte qui répertorie les zones sous surveillance.

Les zones sont classées en trois couleurs: jaune pour les zones où il n’y a rien à signaler, bleu pour les zones sous surveillance et noir pour celles qui sont sous surveillance accrue.

Les régions qui ont au moins 10 cas actifs et un taux de 50 cas actifs par 100 000 habitants sont considérées comme dépassant le seuil d’alerte.

Port du masque

En Alberta, le port du masque n’est pas réglementé par la province. Cette décision est laissée aux municipalités.

Les deux plus grandes villes de l'Alberta, Calgary et Edmonton, font partie de celles qui ont choisi d'imposer le port du masque dans certains lieux notamment les transports en commun et les espaces intérieurs publics.

Écoles

Dans les écoles de la province, le port du masque est obligatoire pour les élèves de la 4 e année à la 12 e année lorsque la distanciation physique ne peut pas être respectée. Le masque est également obligatoire dans les autobus scolaires.

Les enseignants, les autres employés et les visiteurs doivent eux aussi porter un masque.

La province a établi un système pour surveiller les cas de COVID-19 dans les écoles de l'Alberta. Une éclosion est signalée lorsqu'une école a au moins deux cas de la maladie.

Isolement et mise en quarantaine

En Alberta, les responsables de la santé publique demandent aux gens de s'isoler lorsque :

une personne ressent des symptômes de la COVID-19. Dans ce cas, la personne doit s’isoler pendant 10 jours;

une personne a été en contact étroit avec une personne qui a été déclarée positive. Dans ce cas elle doit s’isoler pendant 14 jours;

une personne qui a voyagé en dehors du Canada, même si elle ne ressent aucun symptôme, doit se mettre en quarantaine pendant 14 jours.

Déplacements

Les déplacements à l'extérieur de la province pour des raisons non essentielles ne sont pas recommandés. Ils ne sont, en revanche, pas interdits.

Si les Albertains voyagent à l'intérieur du Canada, ils n’ont pas à se mettre en quarantaine à leur retour.

Les déplacements à l'intérieur de la province sont autorisés.