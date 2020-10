Panzanella aux betteraves

Préparation : 30 min

Cuisson : 1 h

Portions : 6

Ingrédients

Betteraves : 8 moyennes ou environ 1 kg (2 lb)

Huile d’olive : 30 ml (2 c. à soupe), divisée

Oignon rouge : 1

Citron : 1

Restes de pain : 750 ml (3 tasses)

Fromage halloumi : 1 bloc de 200 g

Tomates de couleurs variées : 3 moyennes

Basilic frais : 250 ml (1 tasse)

Étapes de préparation

Préchauffer le four à 200°C (400°F). Placer la grille au centre du four. Tapisser une plaque de cuisson de papier sulfurisé (parchemin) (ou d’une feuille de cuisson réutilisable).

Peler les betteraves et les couper en huit, ou en morceaux de la taille d’une bouchée.

Déposer sur la plaque, verser 15 ml (1 c. à soupe) d’huile et mélanger pour bien les enrober. Cuire au four 45 minutes.

Pendant ce temps, trancher finement l’oignon. Déposer dans un bol moyen.

Directement au-dessus du bol, presser le citron. Ajouter le reste de l’huile d’olive (15 ml / 1 c. à soupe) et mélanger. Laisser mariner les oignons pendant la cuisson des betteraves.

Déchirer le pain en morceaux de la taille d’une bouchée. Couper le fromage en cubes et les tomates en morceaux de la taille d’une bouchée.

Ajouter le pain et le fromage sur la plaque et poursuivre la cuisson au four de 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce que le fromage soit légèrement doré.