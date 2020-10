Marie-Hélène Marleau a vécu deux grossesses de substitution pour offrir à ses amis Marie-Pier et Alexandre, qui ne pouvaient concevoir d’enfants naturellement, la possibilité de devenir parents. La Gatinoise a décidé de lever le voile sur sa réalité de mère porteuse afin de dissiper les préjugés et, pourquoi pas, d'inspirer celles qui songent à se lancer dans cette expérience de vie.

Marie-Hélène Marleau reçoit fréquemment des photos et des anecdotes mettant en vedette la petite Estelle, trois ans. À son plus grand plaisir, ses amis Marie-Pier et Alexandre partagent des bribes de leur vie familiale avec celle qui a porté leurs enfants.

J’ai reçu une vidéo récemment qui racontait qu’Estelle demande aux amis de la garderie dans quel ventre eux, ils ont grandi , dit-elle en riant. C’est un cadeau absolument délicieux de recevoir ça, toute cette innocence, mais en même temps toute cette compréhension-là. Et ce non-jugement... c’est son histoire et elle se l’est appropriée.

Le lien avec Estelle a toujours été clair : elle est l’enfant de son couple d’amis. Tout comme Théodore, d’ailleurs, le petit frère à qui Marie-Hélène a également donné naissance, en 2019.

Si sa vision de la maternité de substitution est aussi limpide, c’est que la Gatinoise de 35 ans s’est bien préparée avant de se lancer.

C’est une aventure incroyable, mais il y a un travail de préparation à faire en amont et un travail de respect envers les parents d’intention. Marie-Hélène Marleau, mère porteuse

Marie-Hélène Marleau insiste pour que les femmes qui songent à devenir mères porteuses se renseignent davantage avant de parler de leur projet. On voit beaucoup d’intérêt prématuré. Elles n’ont pas toutes les réponses, elles ont beaucoup de zones grises et quand elles se retirent [...] ce sont des deuils très importants [pour les parents d’intention] , rappelle-t-elle.

Retrouvailles

Copines d’enfance, Marie-Pier et Marie-Hélène se sont perdues de vue à l’adolescence. Elles continuaient à recevoir des nouvelles l’une de l’autre à travers leurs mères, demeurées amies.

Au début de la vingtaine, Marie-Pier a appris qu’elle n’avait pas d’utérus et ne pouvait donc pas porter d’enfant.

Dans les mêmes années, Marie-Hélène a complété sa famille en vivant quatre grossesses rapprochées et sans aucune complication. Pendant ce temps, Marie-Pier entreprenait des démarches pour trouver une mère porteuse puisqu’elle avait découvert qu’elle produisait les ovules lui permettant de transmettre son bagage génétique.

Marie-Hélène se souvient de l’intérêt qui a germé en elle lorsqu’elle a vu passer l’annonce de son amie d’enfance qui cherchait une candidate sur les réseaux sociaux. Mais comme sa cadette venait de naître, ce n’était pas le moment.

Près de trois ans ont passé, juste assez de temps pour que le couple infertile trouve une mère porteuse qui, soudainement, s’est rétractée. Le déclencheur a été cet événement-là, où j’y ai cru pour elle. Ça a été comme une fausse couche , raconte Marie-Hélène avec émotion.

Je baignais alors dans la maternité par-dessus la tête et mon sentiment d’injustice était tellement fort… C’était tellement inconcevable que Marie-Pier n’ait pas d’enfant, que je me suis dit : "Voilà la chance de le faire." Marie-Hélène Marleau, mère porteuse

Consciente que Marie-Pier vivait un deuil important, Marie-Hélène l’a approchée doucement avec un message dans lequel elle lui faisait part de son intérêt. Je lui ai dit : "J’ai des questions pour toi. On ne part pas en panique, on ne s’emballe pas trop vite. J'aimerais en discuter, je suis ouverte, mais je veux comprendre ce que ça implique" , précise-t-elle.

En 2016, les amies éloignées se sont ainsi retrouvées. Quelques mois après, l’embryon créé à partir des cellules reproductrices de Marie-Pier et d’Alexandre prenait place dans le ventre de Marie-Hélène.

Grossesse à douze personnes

Séparée, Marie-Hélène Marleau était alors la maman monoparentale de quatre enfants âgés de 3 à 7 ans.

Il a fallu peu de temps pour que les préjugés s’installent. Certains doutaient de sa capacité à mener la grossesse à terme en raison de sa charge parentale. D’autres croyaient que la mère porteuse se cherchait un gagne-pain.

Les gens comprennent, mais ont du mal à croire qu’il n’y a pas d’arrangement sous la table , soutient-elle.

Oui, on a vraiment le droit de porter l’enfant de quelqu’un d’autre, mais non, on n’a pas le droit d’être rémunérée pour le faire. Marie-Hélène Marleau, mère porteuse

Bien que certaines personnes doutaient de la transparence de son projet, la mère porteuse dit avoir profité pleinement d’une cinquième maternité bien entourée.

Les enfants de Marie-Hélène s’adressaient à ce bébé-là en disant : "Le bébé de Marie-Pier et d’Alexandre ", précise leur mère. Ils ont suivi cette grossesse-là avec beaucoup de plaisir.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Marie-Hélène Marleau savait que sa famille était complète, avec quatre enfants. Photo : Avec la gracieuseté de Marie-Hélène Marleau

Les parents biologiques du bébé se sont aussi impliqués de près. Les neuf mois de croissance ont été l’occasion pour les amies d’enfance de se rapprocher, alors que Marie-Hélène se faisait un devoir d’informer Marie-Pier de tous les petits détails.

Il y a un moment où je me suis demandé : "Est-ce qu’elle veut en savoir autant que je lui en dis, ou ça tourne le fer dans la plaie?" Marie-Hélène Marleau, mère porteuse

La femme enceinte devait composer avec un sentiment d’imposture puisqu’elle ne pouvait pas partager les sensations physiques avec son amie. Malgré tout, les amies ont réussi à trouver un terrain de partage où toutes deux se sentaient bien.

À toi, petite grenouille

Dans les heures qui ont précédé la naissance d’Estelle,Marie-Hélène a écrit une lettre à celle qui a partagé son corps  (Nouvelle fenêtre) .

Je voulais lui dire à quel point j’avais été contente de faire ce projet-là et ce que ça m’avait apporté , explique-t-elle. J’ai fait la même chose pour Théodore. Ç’a été un bonheur de porter ces enfants-là, puis ça a été un vrai beau travail d’équipe et on l’a tous fait pour les bonnes raisons.

Marie-Hélène Marleau espère qu’un jour les préjugés tomberont pour que les gens comprennent l’altruisme qui mène les mères porteuses à offrir cet incommensurable cadeau de la vie.

Ces grossesses m’ont amenée à devenir une meilleure personne et à continuer de voir l’espoir, puis de le nourrir. Je pense que c’est ce que je garde : la fierté de voir ces enfants-là grandir, d’avoir été honnête avec moi-même puis d’avoir été au bout de la démarche , conclut-elle.

D'après l'entrevue de Jhade Montpetit pour l'émission Les malins