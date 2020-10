Impressionnante saisie de drogues à Amos, dont du crystal meth et de la cocaïne

Deux perquisitions menées dans des résidences de la rue Principale Nord et de la 1re Avenue Est ont permis d’arrêter un homme de 32 ans et un homme de 58 ans.

D'impressionnantes quantités de stupéfiants ont été saisies, dont près de 30 000 comprimés de méthamphétamine, plus de 170 grammes de cocaïne, plus de 10 grammes de purple, soit de l'héroïne mélangée à du Fentanyl, plus de 600 ml de GHB et plus de 200 grammes de crystal meth.

Plus de 450 grammes de cannabis illicite, environ 15 comprimés d’ecstasy, près de 30 grammes de crack, des médicaments d’ordonnance et près de 200 cigarettes de contrebande ont également été saisis par les policiers.

Les agents ont aussi trouvé sur place trois pistolets à impulsion électrique (taser guns), une arme blanche, un poing américain, une bonbonne de poivre de Cayenne ainsi que plus de 5000 $ en argent comptant canadien.

Le premier suspect, âgé de 32 ans, demeure détenu et devrait comparaître vendredi. Le second suspect a été libéré et devrait comparaître à une date ultérieure.

Des accusations en matière de stupéfiants devraient être portées contre eux.