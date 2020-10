Une aide de 36 millions $ pour les municipalités de l’Outaouais

Ce montant, financé à parts égales entre les gouvernements du Québec et du Canada, vise à couvrir les dépenses des municipalités occasionnées par la pandémie, comme les hausses de coûts liées à la sécurité publique, aux adaptations de bâtiments et à l’opération de camps de jour municipaux.

L’objectif premier est de les soutenir [les municipalités] pour qu’elles puissent s’adapter et continuer leurs activités aux bénéfices de l’ensemble des citoyens et citoyennes de l’Outaouais. Mathieu Lacombe, ministre responsable de la région de l’Outaouais, par voie de communiqué

Les municipalités auront toute la latitude pour utiliser les montants selon leurs besoins , a indiqué M. Lacombe, d'ici à 2021.

Cette somme vise aussi à compenser les pertes de revenus des municipalités, tels que les revenus de permis, des droits sur les mutations immobilières, des amendes et pénalités et des stationnements.

Détails de l'aide par circonscription électorale : Gatineau* : 4 004 383 $

Papineau* : 1 888 886 $

Pontiac* : 1 232 408 $

Chapleau, Hull et la Ville de Gatineau* : 29 305 552 $ *La ville de Gatineau est comprise dans le territoire des 5 circonscriptions électorales de l’Outaouais. Source : Gouvernement du Québec

Le député de Gatineau, Robert Bussière, croit que cette importante aide financière permettrait de maintenir les services à la population sans une hausse de taxes .

Les services municipaux ont des impacts directs sur la vie de tous les jours de nos citoyens et citoyennes et nous devons limiter le plus possible l’impact de la pandémie sur ces services , a-t-il souligné, dans le même communiqué.

Ce montant fait partie d’une aide financière de 800 millions $ octroyée à l’ensemble des municipalités du Québec, dans le cadre de l’Accord sur la relance sécuritaire.

Pour chaque municipalité, le montant de l’aide a été déterminé selon son poids démographique et les impacts de la pandémie sur la région.

Par ailleurs, une somme de 100 millions $ est réservée pour pallier d’éventuels besoins particuliers au cours des prochains mois. Le recours à cette réserve sera précisé l’hiver prochain.

Plus de détails à venir