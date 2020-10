L’état d’urgence en Nouvelle-Écosse est prolongé

L’état d’urgence est prolongé afin de protéger la santé et la sécurité des gens de la Nouvelle-Écosse et d'assurer la continuité des mesures de sécurité et d'autres mesures importantes , explique le ministère de la Santé et du Mieux-être dans un communiqué.

La COVID-19 est confirmée chez une autre personne qui a récemment voyagé à l’extérieur de la bulle atlantique et qui reste en isolement, selon le ministère.

Cette personne habite dans la zone centrale du système de santé qui comprend les régions d’Halifax, d’Eastern Shore et de West Hants.

Les autorités médicales de la Nouvelle-Écosse recensent trois personnes atteintes de la COVID-19 à l’heure actuelle, dont une qui repose à l’hôpital aux soins intensifs.

Jusqu’à 1089 personnes en Nouvelle-Écosse ont contracté la maladie jusqu’à présent, dont 1021 qui en sont guéries et 65 qui en sont mortes, selon le bilan mis à jour vendredi.