De la Fontaine ouvrira une quatrième usine aux États-Unis

L'usine de 12 000 pieds carré ouvrira en décembre à Indianapolis, en Indiana. Cette nouvelle acquisition s'ajoute aux usines de Hyattsville au Maryland, de Grand Prarie au Texas et de Woburn au Massachussetts que l'entreprise possède déjà.

Spécialisée dans la fabrication de portes et cadres en acier, De La Fontaine affirme qu'elle souhaite ainsi maintenir les courts délais de livraison aux États-Unis, où se concentrent un fort pourcentage de ses ventes.

On travaille à accroître la présence de De la Fontaine sur le territoire américain pour satisfaire davantage nos clients pour ce marché là et on a constaté que c'était important d'assurer une présence physique directement , explique Marie-Christine Genest, la coordonnatrice Marketing de l'entreprise.

Des retombées à Sherbrooke

L'entreprise affirme que l'acquisition de cette nouvelle usine entraînera la création d'une quinzaine d'emplois.

Même si les activités s'accentuent aux États-Unis, l'usine principale de l'entreprise demeure à Sherbrooke.

De La Fontaine croit que l'essor de ses activités de l'autre côté de la frontière permettra d'augmenter l'ampleur des projets qui pourront être réalisés à Sherbrooke.

Leur usine québécoise compte 200 employés, alors que les activités américaines de l'entreprise emploient 75 travailleurs.