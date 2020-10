L’Ontario engage son premier inspecteur général des services policiers

Son mandat sera d’assurer la surveillance des services policiers en Ontario, selon le ministère du Solliciteur général.

Sylvia Jones, la solliciteure générale, n’a pas tari d’éloges envers M. Clunis.

M. Clunis jouit d'une solide réputation de chef de file exceptionnel et innovateur à la police, et sa collaboration sera indispensable pour nous aider à poursuivre la mise en place de services de police modernes, efficaces et de qualité élevée, comme la population ontarienne le mérite.

Sylvia Jones, solliciteure générale de l’Ontario.

Le nouveau service d’inspection des services policiers aura comme mandat de superviser le travail des policiers et de s’assurer que les policiers offrent de bons services aux citoyens en province.

Ce poste a été créé à la suite de recommandations de la Loi sur la refonte complète des services de police de l'Ontario, adopté en 2019.