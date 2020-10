Ambulanciers et policiers à la retraite pour contrer la deuxième vague

Nouvelles cliniques de dépistage et contribution des ambulanciers et des policiers à la retraite sont parmi les stratégies et solutions que les autorités du CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont élaborées dans le plan qu’ils ont déposé vendredi dernier au ministère de la Santé pour faire face à la deuxième vague de la COVID-19.

Invité vendredi sur les ondes de l’émission Toujours le matin, le président et directeur général du CIUSSS MCQ, Carol Fillion, a indiqué que le grand problème demeure la rareté de la main-d’oeuvre et que les efforts seront concentrés sur la gestion du personnel.

Selon M. Fillion, la mobilité du personnel chez les préposés aux bénéficiaires est chose du passé grâce aux 347 nouveaux employés disponibles depuis la mi-septembre, mais le problème reste entier du côté des infirmières.

À cet effet, on fera appel à d’autres corps d’emploi, notamment à des ambulanciers qui pourront effectuer les prélèvements et établir le diagnostic des personnes porteuses de symptômes. Des policiers à la retraite seront aussi sollicités pour participer aux enquêtes de la santé publique afin de bien cibler avec qui les gens porteurs ont eu des contacts et donc, qui sera à risque de développer la maladie.

On souhaite ainsi éviter de déplacer les infirmières d’un centre à un autre, mais on ne pourra y échapper dans certains cas.

Quand on est face à un bris de service, qu’une infirmière n'est pas en mesure de venir au travail et qu’une autre est en surplus, il est possible qu’on déplace cette personne pour assurer la continuité des services , indique M. Fillion.

Le tout se fera selon un protocole strict, ajoute le PDG.

Clinique de dépistage du Centre multiservices de santé et de services sociaux Cloutier à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Avec la chute des températures, on remplacera par ailleurs bientôt les cliniques mobiles par des nouvelles cliniques.

On va ouvrir d’autres cliniques de dépistage. Les lieux exacts ne sont pas établis, le nombre non plus. On va s’adapter à l’évolution de la maladie , indique M. Fillion.

Il considère par ailleurs que les membres de son personnel sont mieux outillés actuellement que lors de la première vague. Notre personnel a développé son habileté au port des équipements et aux comportements qui permettent la prévention des infections. Ce sont des choses qui ont beaucoup changé.

Le PDG du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSSMCQ), Carol Fillion. Photo : Radio-Canada

Enfin, on suit avec beaucoup d'attention l'évolution dans les écoles et des moyens sont à l’étude pour aider la situation tout en évitant l'isolement des enfants, ajoute-t-il.

Quand à savoir si le PDG du CIUSSS craint que la région bascule en zone rouge, il martèle le message.