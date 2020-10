Black Ops Cold War : le mode zombies enfin dévoilé

L’éditeur Treyarch a révélé mercredi le mode zombies du prochain titre de la série Call of Duty, dans une bande-annonce et dans une vidéo où les créateurs du jeu décrivent ce à quoi l'on peut s’attendre.

Ce mode de jeu alternatif, où les ennemis sont des morts-vivants plutôt que des militaires, est un incontournable pour plusieurs adeptes de COD, très attendu à chaque sortie de la série. Cette année ne faisait pas exception.

Le mode zombies introduira une nouvelle carte, intitulée Die Maschine, qui est en connexion directe avec Nacht der Untoten, la carte où tout a commencé dans Call of Duty: World at War (2008).

Les adeptes de la série reconnaîtront le personnage de Grigori Weaver, de Black Ops 4, qui dirigera maintenant les joueurs et les joueuses dans une équipe d’intervention internationale soutenue par la CIA.

L’auteur principal de l’histoire, Craig Houston, décrit une mécanique de jeu classique, mais avec un nouveau ton. Plusieurs nouveautés sont d’ailleurs au menu, notamment la façon dont les armes sont débloquées et utilisées.

La facture visuelle du nouveau mode zombies de « Black Ops Cold War » a été revampée, et les premières images sont impressionnantes.

Un mode coop multiplateforme et multigénération

Pour la première fois de l’histoire de la franchise, le mode coopératif sera multiplateforme, permettant aux propriétaires de consoles Xbox et PlayStation de jouer ensemble. Il sera également multigénération, ce qui fait qu'une personne jouant sur PS4 pourra se joindre à une autre qui joue sur PS5.

La progression dans le Battle Pass sera également importée dans le mode zombies, permettant aux joueurs et aux joueuses de monter en grade comme il est possible de le faire dans le mode multijoueur ou dans Warzone. De plus, il n'est plus nécessaire de commencer la partie avec un pistolet seulement, puisqu’il sera possible de choisir ses propres armes personnalisées à tout moment.

Parmi les autres nouveautés, on peut souligner l’usage illimité d'avantages (perks) et l’introduction de l’option « Exfil », une tentative de sauvetage de dernière minute.

Si votre équipe est en difficulté, vous pourrez choisir de vous faire exfiltrer de la zone chaude par hélicoptère, mais il vous faudra d’abord vous échapper des derniers zombies, dont l’agressivité aura été rehaussée au maximum.

Le mode zombies sera inclus comme d’habitude avec le jeu complet, dont le lancement est prévu le 13 novembre. Petite surprise ici : pour la première fois, le contenu post-lancement, comme de nouvelles cartes, sera offert gratuitement.