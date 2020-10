Un travailleur du Maine atteint de la COVID-19 inquiète le maire de St. Stephen

La personne en question habite au Maine, mais ce qui inquiète Allen MacEachern, c'est qu'il y a sept résidents du Nouveau-Brunswick qui travaillent à l’usine de Woodland Pulp, située à Baileyville, à une vingtaine de minutes de St. Stephen.

Tout le monde connaît quelqu'un qui va travailler au moulin et rentre chez lui dans la région de St. Stephen Allen MacEachern , maire de St. Stephen

Tous ces employés, sauf un qui est en télétravail, font la navette matin et soir entre le Nouveau-Brunswick et le Maine.

Ils seront testés pour le virus, tout comme les 410 autres employés des trois compagnies sœurs qui se trouvent sur le même site.

Ce nouveau cas a été dépisté après que sept travailleurs extérieurs qui travaillaient pendant l'opération de maintenance annuelle de l'usine aient été déclarés positifs à la COVID-19 au cours des deux derniers jours.

Les travailleurs, employés par Miller Mechanical Services, basé à Glens Falls dans l'état de New York, ont dû être testés avant de passer au chantier suivant selon Scott Beal, responsable de l'environnement et de la sécurité pour Woodland Pulp.

Ils sont partis d'ici jeudi et vendredi derniers. Nous avons reçu les résultats de la direction de Miller Mechanical mardi, avec un premier employé positif au départ, et environ une heure plus tard, le nombre était passé à cinq. Hier matin, ils en signalaient deux autres, soit un total de sept , raconte M. Beal.

Les autorités surveillent la situation

La Santé publique suit la situation de près pour éviter une éclosion au Nouveau-Brunswick. Elle a collaboré avec plusieurs partenaires depuis mercredi afin de déterminer les risques.

Entre-temps, la Santé publique conseille aux Néo-Brunswickois d’éviter les grandes foules où la distance physique ne peut être maintenue, d’avoir un masque avec eux et de le porter lorsque la distance physique ne peut être maintenue, et de se laver les mains fréquemment.

Le premier ministre a d’ailleurs annoncé vendredi matin en conférence de presse que le port du masque obligatoire pourrait être imposé dans la province dès le 8 octobre.

Avec les informations de Bobbi-Jean MacKinnon, CBC