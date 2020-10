Record de nouveaux cas : le système de santé d'Ottawa est en crise selon la Dre Etches

Selon la Dre Etches, l’augmentation d’hospitalisations qui est observée met à rude épreuve le système de santé de la ville .

Santé publique Ottawa confirme vendredi 142 nouveaux cas de COVID-19 à Ottawa, un record quotidien qui dépasse le précédent de 105 cas atteint le mardi 29 septembre 2020.

La Dre Vera Etches dit que le système de santé de la région vit une crise. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Notre système de santé est en crise, ce que nous pouvons faire rapidement c'est de changer nos comportements. Tous les résidents doivent faire leur part. Dre Vera Etches, Santé publique Ottawa

La médecin hygiéniste de la Ville a déclaré vendredi matin que le système, des laboratoires aux hôpitaux en passant par les maisons de soins de longue durée, est en crise à cause de la deuxième vague de COVID-19.

Les gens doivent cesser de voir des individus, outre ceux avec qui ils vivent ou dont ils s'occupent pour inverser la tendance , a-t-elle déclaré.

La Dre Etches a aussi confirmé qu'il y avait eu une augmentation significative du nombre de personnes hospitalisées pour un traitement lié à la COVID-19.

Si vous prévoyez vous réunir ce week-end, je vous demande de reconsidérer. Notre système de santé, notre système scolaire, notre économie en dépend et on compte sur vous , conclut la Dre Etches.

Ottawa a récemment connu son jour, sa semaine et son mois avec la plus forte augmentation du nombre de cas de COVID-19, ainsi que son plus grand nombre de cas actifs connus.

Plus de détails à venir.