Le drone domestique d'Amazon ravive les craintes sur la surveillance à domicile

Se rechargeant grâce à une station, la caméra domestique volante proposée par Amazon la semaine dernière peut être activée à distance et enregistrer jusqu'à cinq minutes de vidéo. L’appareil fait partie de la marque Ring, rachetée par la compagnie en 2018 et spécialisée dans les objets pour la maison connectée, notamment les sonnettes intelligentes.

Il s’agit sans aucun doute d’une prouesse technologique qu’Amazon compte mettre en vente dès 2021. Mais des activistes s’inquiètent surtout de l’utilisation qui sera faite des données collectées par l’appareil connecté.

Selon John Verdi, vice-président des politiques au Future of Privacy Forum, un groupe de réflexion basé à Washington, le drone pourrait ainsi contribuer à une normalisation de la surveillance à domicile.

Le géant du commerce en ligne se défend que l’engin a été fabriqué avec le respect de la vie privée à l'esprit et qu'il fonctionne selon les instructions de sa clientèle.

L'expert reconnaît tout de même qu'Amazon a fait des efforts concernant la protection de la confidentialité de ce produit pour les mesures liées à la fois au matériel et au logiciel .

Pour le professeur de droit à l'Université de Washington et spécialiste de la sécurité privée Ryan Calo, l'appareil pourrait progressivement s'avérer plus nocif qu'une caméra normale en permettant à un individu de surveiller d'autres personnes sans leur consentement.

Bien que le drone soit présenté comme un objet domestique, il pourrait aussi être utilisé sur le lieu de travail, estime Ryan Calo, et permettre à la personne qui le contrôle d'espionner n'importe qui — et il n'y aura nulle part où se cacher.

Cela pourrait par exemple permettre à un individu mal intentionné d'épier une autre personne contre son gré.

Le groupe britannique Big Brother Watch estime par ailleurs que la caméra volante est probablement l'outil de surveillance le plus effrayant jamais produit par Amazon .

Nos clientes et clients cherchent des moyens pour s'assurer que leurs maisons et leurs familles sont en sécurité. Nos nouveaux produits et fonctionnalités, dont la Always Home Cam, les aident justement à faire cela.

Un porte-parole d'Amazon