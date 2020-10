Plus de 1000 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

La pandémie gagne encore du terrain au Québec où les autorités rapportent vendredi 1052 nouveaux cas de COVID-19 et 7 décès supplémentaires liés à la maladie.

Comme le craignaient les autorités sanitaires, la deuxième vague de COVID-19 prend de l'ampleur dans la province où le nombre de nouveaux cas a franchi vendredi la barrière psychologique du 1000 pour la première fois depuis le début mai, au plus fort de la première vague.

Selon le bilan livré ce matin par la santé publique du Québec, les 1052 nouveaux cas recensé depuis hier portent à 76 273 le nombre total de cas de COVID-19 confirmés dans la province depuis le début de la pandémie, fin février.

Bien qu'aucun décès n'ait été rapporté au cours des dernières 24 heures, sept décès s'ajoutent au bilan soit six survenus entre le 25 et le 30 septembre, et un autre survenu avant le 25 septembre. Ce qui porte à 5857 le nombre de personnes emportées par la maladie.

Suivant l'augmentation des statistiques, le nombre d’hospitalisations est passé à 302 au Québec, une hausse de 27 par rapport à la veille. Le nombre de patients traités aux soins intensifs atteint quant à lui 49, soit 3 de plus qu'hier.

En tout , 31 497 tests de dépistages ont été effectués hier.