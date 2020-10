Réouverture du lien interrives de La Gabelle

Le lien interrives de La Gabelle, qui relie Saint-Étienne-des-Grès et Notre-Dame-du-Mont-Carmel, rouvrira à la circulation vendredi 16 h 30, après plus de deux ans de fermeture.

Pour l’instant, il s’agit toutefois d’une réouverture partielle. Pendant tout le mois d'octobre, l'accès sera limité en raison de travaux sur le site d'Hydro Québec. Ceux-ci seront effectués de 8 h 30 à 16 h, ce qui permettra aux utilisateurs d’emprunter la voie sur les heures importantes pour les travailleurs.

Le lien sera donc ouvert à la circulation entre 6 h et 8 h et entre 16 h 30 et 23 h du lundi au jeudi, et de 6 h à 23 h, les vendredis, samedis et dimanches.

Rappelons que la voie était fermée depuis juillet 2018 à la suite d'un accident lors duquel un automobiliste avait heurté un employé d'Hydro-Québec.

Invité à l’émission Toujours le matin, le maire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Luc Dostaler, s’est dit heureux de cette réouverture pour les quelques 1000 personnes qui empruntent cette voie chaque jour et il se réjouit des mesures de sécurité qui ont été ajoutées. Il y avait eu de nombreux incidents et comportements dangereux, rappelle-t-il. Il était temps que ça arrête.

M. Dostaler explique que dorénavant, lorsque des travaux s'imposeront du côté d'Hydro-Québec, ceux-ci seront planifiés et la traverse sera fermée.

On ne verra plus d’automobiliste passer à quelques centimètres des bottines des employés qui travaillent. C’est une entente qu'on a pris ensemble et, du point de vue de la sécurité des gens, je suis totalement en accord avec ça. Luc Dostaler, maire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Plusieurs autres mesures de sécurité ont été apportées, pour empêcher notamment les gens pressés de défier les feux de circulation afin de passer plus rapidement. La signalisation a aussi été simplifiée et des dos d’âne sont prévus.

Enfin, M. Dostaler explique qu’on a effectué des réaménagements pour faciliter la cohabitation entre les cyclistes, les conducteurs de VTT, les piétons, les automobilistes et les travailleurs, pour un maximum de sécurité.

Luc Dostaler, maire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel Photo : Photo courtoisie