Des enseignants préoccupés devant la hausse des cas de COVID-19 en classe

Il s’agit des deux premiers cas rapportés dans ces établissements par le Centre de services scolaires du Lac-Saint-Jean.

Les élèves qui fréquentent les mêmes groupes-classes que ces deux personnes doivent rester à la maison et recevoir un enseignement à distance pour les deux prochaines semaines. Les établissements demeurent ouverts puisque les lieux où ont circulé les élèves touchés ont été entièrement nettoyés.

Jeudi, un cas de coronavirus avait aussi été signalé à l’École secondaire Camille-Lavoie d’Alma. Un membre du personnel du Centre de services scolaires du Lac-Saint-Jean a également reçu un résultat positif à la COVID-19 la semaine dernière.

L’École polyvalente Arvida est la plus touchée dans la région avec dix cas jusqu’à maintenant.

De plus en plus d'intervenants suggèrent l'imposition du masque en classe dans les écoles.

La multiplication des cas de COVID-19 dans les écoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean commence sérieusement à embêter le personnel enseignant. Plusieurs regardent la situation évoluer avec un œil inquiet.

Le syndicat déplore que les règles de sécurité qu’ils doivent respecter varient d’un endroit à l’autre.

La présidente du Syndicat de l’enseignement de la Jonquière, Nicole Émond, affirme attendre des précisions de la santé publique.

On attend les directives et on souhaite qu’elles soient claires et appliquées de la même façon d’un centre de services à l’autre et d’une direction à l’autre.

Nicole Émond, présidente, Syndicat de l'enseignement de la Jonquière