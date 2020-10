Jusqu'à 5 semaines d’attente pour une prise de sang sur rendez-vous en Alberta

Selon Alberta Precision Lab Services, qui gère les laboratoires pour Services de Santé Alberta, les patients peuvent devoir attendre jusqu'à cinq semaines actuellement pour une prise de sang ou une analyse d’urine par exemple. C'est la période de temps moyenne et le délai varie selon la ville, le laboratoire et le type d’analyse médicale.

Sur le site Internet d’Alberta Precision Lab Services, il est possible de prendre rendez-vous en ligne.

À Calgary par exemple, le délai est de cinq semaines pour obtenir un rendez-vous dans le nord-ouest de la ville. En revanche, il ne faut qu’une dizaine de jours dans le nord-est ou le centre-ville. C’est à peu près le même délai à Canmore et High River. À Banff, le prochain créneau disponible est dans cinq jours. Mais à Okotoks et Cochrane, les patients ne peuvent prendre rendez-vous avant le début du mois de novembre.

Certaines personnes se tournent donc vers les laboratoires sans rendez-vous. C’est ce qu’a choisi Tola Abimbola, au risque de devoir faire la file longtemps dans un laboratoire du nord-ouest de Calgary. Son médecin avait besoin de ses résultats rapidement et le premier rendez-vous qu’on lui proposait était dans 11 jours.

Je n’avais pas le choix parce que je dois commencer mon traitement dès que possible si [tous mes résultats] sont positifs. Tola Abimbola, patiente dans un laboratoire du nord-ouest de Calgary

Christine Luelo, qui est médecin de famille à Calgary, affirme que pour contourner ces délais, certains patients se tournent également vers les urgences.

Selon elle, il y a deux explications à ces temps d’attente. Tout d’abord, des analyses ont été reportées et du retard s'est accumulé durant le confinement et la fermeture des laboratoires au printemps. De plus, depuis qu'ils ont rouvert, les laboratoires ont dû mettre en place des protocoles sanitaires qui ralentissent leur fonctionnement.

Christine Luelo assistera à la réunion vendredi. Elle précise que l’objectif est de réfléchir à ce qu’Alberta Precision Lab Services pourrait mettre en place pour augmenter le nombre de rendez-vous, mais aussi à ce que les médecins pourraient faire. Je pense qu’il y a des choses que les médecins de famille peuvent faire, affirme-t-elle, notamment en ce qui concerne les contrôles de routine, les analyses de sang [...], et se dire "Je n’ai pas besoin de faire ce test, il peut être reporté de trois ou six mois sans risque, même si je procède de cette façon depuis 20 ans”.

La Dr Luelo pense qu’il faudrait faire la même chose qu’avec les chirurgies : favoriser les opérations urgentes en attendant que les choses rentrent dans l’ordre.

Avec les informations de Colleen Underwood