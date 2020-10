Un peu plus de six mois après avoir été forcé de baisser les rideaux, les théâtres d’Avignon rouvrent tranquillement leurs portes dans un contexte social et sanitaire bouleversé. Entretien avec Serge Barbuscia, fondateur du Théâtre du Balcon et l’un des piliers de la scène artistiques d’Avignon.

Dans quel état d’esprit se trouve le monde du théâtre en Avignon?

Nous nous posons beaucoup de questions. Nous nous posons plus de questions que nous avons des réponses. Nous mettons en place nos saisons en essayant de rassurer le public [avec des protocoles sanitaires]. Nous avons l’obligation de laisser une certaine distance entre des publics qui ne se connaissent pas. Donc, nous sommes obligés de laisser certains de nos fauteuils vides.

Nous voulons rester ouverts et nous voulons continuer à proposer nos créations, à laisser les lumières ouvertes. Sinon, si nous éteignons les lumières, ça sera terrible pour tout le monde. Il y a une certaine peur qui est installée : les masques, les gens ne voient plus le visage de l'autre.

Il faut que nous, les théâtres, nous ouvrions nos portes et que nous continuions à interroger le monde. Je ne suis pas certain que les gens trouveront des réponses, mais cela peut, peut-être, leur permettre de regarder leur propre humanité dans un moment où il y a tellement d'incertitude.

Le confinement, c’était il y a plus de 6 mois. Le théâtre est l’un des derniers secteurs à pouvoir reprendre ses activités. Comment avez-vous vécu cette période d’inactivité?

Vous êtes dans une ville où le mois de juillet, c'est un mois de festival. C’est un rendez-vous pour toute la nation. C’est la caisse de résonance du monde pour le théâtre. Pour la première fois, la ville s'était arrêtée. Cette ville qui se transformait totalement pour le mois de juillet, [qui devenait] comme un énorme théâtre. C'était bien triste cette année.

En juillet, nous avons imaginé un projet de solidarité dans le Palais des Papes. Nous avons mis en place des lectures en plein air sous les étoiles. Ces lectures étaient des pièces qui, pour la plupart, auraient dû se jouer au festival.

Nous avons donc pu payer les auteurs et nous avons pris en charge tous les comédiens qui venaient répéter et jouer. Nous avons aussi souhaité, parce que nous trouvions que le public aussi était meurtri par la situation, que cette opération soit totalement gratuite.

C'était un effort de chacun pour ne pas totalement abandonner Avignon et le théâtre. Pour continuer à le maintenir, un peu comme nos anciens, qui ne maîtrisaient pas le feu et maintenaient les braises. Nous avons appelé ça Le Souffle d’Avignon parce que c'était le souffle qui gardait les braises, les braises poétiques.

Serge Barbuscia demeure optimiste en vue de la prochaine saison théâtrale malgré l'incertitude ambiante. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont Baron

Jusqu'à quel point les aides de l'État ont été importantes pour votre théâtre?

Il y a des aides pour les [travailleurs] intermittents qui ont rassuré une partie de nos confrères. En ce qui concerne les théâtres comme le nôtre, des aides sont prévues. Tout n'est pas encore bien clarifié. Le monde de la culture est touché en premier lieu. Même si nous restons ouverts, nous sommes tous amputés d'une partie de notre activité.

Nous avons pu conserver la totalité des emplois et nous n'avons pas baissé les salaires de qui que ce soit. Pour l'instant, nous y arrivons. C'est l'avantage des gens qui sont habitués à la difficulté [financière]. Nous avons cette résistance dans nos gènes. Nous l’avons mis à l'épreuve de cette nouvelle catastrophe qui nous tombe dessus. Mais évidemment, nos moyens et nos résistances sont limités.

Vous entreprenez la saison automne 2020, la saison corona , si on peut l'appeler ainsi. Quel est votre état d'esprit? Vous êtes rouillé?

Non, ça, c'est comme le vélo! On n'oublie jamais. Le plus difficile, c'est de démarrer. Quand on ferme quelque chose, c'est toujours très difficile de rouvrir. C'est beaucoup plus d'énergie qu'on l'imagine.

Nous nous préparons. Nous essayons de ne pas prendre en compte tout ce qui nous entoure pour défendre une oeuvre artistique et la défendre au plus haut niveau. Là, c'est l'interprète qui parle. Je me prépare à mon rôle. Ça demande de prendre une grande distance et cette distance fait du bien.

La saison, nous allons y croire. Nous allons la mener et faire en sorte que le public soit rassuré et protégé. Mais nous n’allons pas fermer. Nous n’allons pas céder à quelque panique que ce soit tant que l'État nous permet d'ouvrir.

Les théâtres doivent rouvrir, car ils permettent aux gens « de regarder leur propre humanité dans un moment où il y a tellement d'incertitude », estime Serge Barbuscia. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont Baron

Votre théâtre, justement, n'est pas à l'abri d'une fermeture. Comment imaginer une saison en sachant que tout peut s'arrêter dans un mois?

Ça fait partie de la vie! Heureusement qu'on risque de s'arrêter. Nous, on en est là, on est dans le mouvement. Le virus ne peut pas empêcher la vie et le rapport des êtres vivants entre eux. C'est quand même ça la base!

Je pense à tous ces jeunes aujourd'hui qui attaquent leur avenir. Ce n’est pas ça qu'il faut leur donner comme sentiment. Il faut leur dire qu'il y a beaucoup d'espoir, qu'ils arrivent dans un moment de l'histoire, et pas sa fin désenchantée.

Il faut redonner du sens aux choses que nous faisons, même si nous sommes face à cette pandémie mondiale. C'est ça qui me fait peur, c'est cette idée d'une panique qui prendrait plus d'ampleur, qui deviendrait une catastrophe supplémentaire, bien plus importante, bien plus dangereuse que la catastrophe elle-même.

Est-ce que cette étrange période peut aussi être une source d'inspiration?

Je ne suis pas en train de me dire je vais faire ma pièce sur la COVID! Forcément, ce que vit l’artiste entre dans l’oeuvre, à un moment donné, d'une manière ou d'une autre.

C’est évident que le théâtre, on le fabrique aussi avec ce qu'on vit. Donc, ça va rentrer [dans mon oeuvre], mais ça ne va peut-être pas être immédiat. Je ne peux pas savoir ce que ça va m’inspirer. Les épreuves, ça sert à grandir. Donc, il faudra qu'on grandisse.

C'est une épreuve particulière, c'est une épreuve qui ne touche pas que notre profession. Elle touche au fond de nous même quelque chose. On s'aperçoit qu'on n'est pas aussi fort qu'on imagine, que quelque chose d'invisible peut nous détruire.