Les sports d'équipe seraient interdits en zone rouge

Il ne sera bientôt plus possible de jouer au football, au soccer ou au hockey dans les zones rouges. Selon un document de travail de la santé publique obtenu par Radio-Canada, tous les sports d'équipe seront interdits.

Le décret du gouvernement concernant les mesures pour limiter la propagation de la COVID-19 en zone rouge, publié tard mercredi, est évasif sur la question de la pratique du sport.

Le document de travail consulté par Radio-Canada donne cependant un aperçu plus clair des intentions de la Direction générale de la santé publique. Selon ce document, la pratique des sports d'équipe et de combat serait proscrite en zone rouge.

Une annonce lundi?

Depuis jeudi, des fédérations sportives ont déjà annoncé que leurs activités sont annulées jusqu’au 6 octobre, en attendant d’obtenir plus de précision de la santé publique. Le jour même, le Dr Horacio Arruda a donné des réponses évasives en point de presse.

On va vous revenir avec une annonce très cohérente pour le sport. Faut analyser chaque situation. En principe, ce n'est pas recommandé , a-t-il mentionné.

Le directeur national de santé publique a également ajouté que les détails seront fournis aux organisations dès lundi prochain.

Les sports individuels peuvent continuer

Le document de travail consulté par Radio-Canada indique aussi clairement que les activités sportives individuelles seront permises en zone rouge, dans le respect de la distanciation physique. La pratique de la course à pied et du yoga individuel serait par exemple toujours autorisée.

Cependant, tous les vestiaires et installations intérieures partagées seront fermés, sauf pour les toilettes avec mesures d’hygiène strictes .

Une femme fait de la course à pied. Photo : EvantoElements / LiZhongfei

Sport étudiant?

Les équipes étudiantes qui se trouvent en zone rouge retiennent aussi leur souffle d'ici l'obtention de plus de détails concernant leurs activités jusqu’au 28 octobre.

Dans le décret dévoilé mercredi, il est mentionné que la limite pour les rassemblements extérieurs peut être plus élevée dans le cadre des services aux élèves . Par contre, rien n’indique clairement si les équipes sportives peuvent continuer leurs activités ou non.

Dans le document de travail de la santé publique, les activités du préscolaire, du primaire et du secondaire devraient se dérouler avec un seul groupe-classe . Cette mesure laisse donc entendre que les programmes sports-études et les activités parascolaires ne seraient donc plus permis .

Le document de travail contient de nombreuses autres mesures pour le palier rouge qui ont déjà été annoncées, comme le port du masque obligatoire durant les manifestations et la fermeture des salles à manger des restaurants.

Avec la collaboration de Jean-François Blanchet