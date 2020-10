Confirmation de cas de COVID-19 à la garderie Les enfants précieux

Le centre de la petite enfance Les enfants précieux a été informé le 1er octobre par les responsables de la santé publique du Manitoba que d’autres cas de COVID-19.

Il s'agit de personnes qui sont des membres du personnel, des enfants d’âge scolaire et des enfants plus jeunes, et qui étaient présentes à un moment dans les locaux de la garderie Les enfants précieux alors qu'elles étaient peut-être contagieuses.

Un élève atteint de la COVID-19 avait déjà été confirmé la semaine dernière par l’ORSW. Ce dernier avait fréquenté le centre de garde Les enfants précieux ainsi que l'école Précieux-Sang le 18 septembre.

Rattaché à l’école Précieux-Sang, le centre de la petite enfance Les enfants précieux, collabore étroitement avec les responsables de la santé publique et suit leurs recommandations. Des enquêtes ont été entreprises dans les 24 heures suivant la confirmation du cas de COVID-19.

Les personnes identifiées comme des contacts proches seront contactées et des directives d’auto-isolement seront imposées.

Néanmoins, le risque est considéré comme faible par la santé publique selon la lettre de l’Office régional de la santé de Winnipeg.

L’identité des personnes malades ne peut être divulguée par le centre de garde ou toute autre information qui permettrait de l’identifier.