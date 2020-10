L'Ontario sondera ses citoyens pour voir s'ils respectent les règles sanitaires

À quel point les Ontariens respectent-ils les consignes de la santé publique? La province sondera ses résidents plus tard ce mois-ci, alors que les cas montent en flèche.

Cette surveillance du comportement sanitaire inclura la distanciation sociale et le port du masque.

Certains Torontois, par exemple, portent le couvre-visage sous le nez dans les commerces, ce qui est contraire aux règles de la santé publique.

L'objectif des sondages que doit mener la province auprès de différentes tranches de la population est de mieux comprendre les causes de la résurgence de la COVID-19.

Cette initiative de surveillance du comportement sanitaire visera à évaluer l'opinion des Ontariens sur les mesures de santé publique et les barrières liées au respect des consignes , explique le ministère de la Santé.

La province doit avoir recours à une tierce partie pour l'aider dans cet exercice. Aucun détail n'a toutefois été donné sur les méthodes qui seront utilisées.

Réactions

Les experts pensent que c'est une bonne initiative, mais ils se demandent pourquoi la province a attendu aussi longtemps pour le faire.

C'est incroyablement important de savoir ce qui marche et les leçons qu'on peut en tirer , affirme Scott Leatherdale, professeur à l'Université de Waterloo spécialisé dans la recherche sur les comportements des jeunes.

Il ajoute que ce genre de sondage peut permettre de savoir pourquoi les habitants agissent d'une façon ou d'une autre et pourquoi ils respectent ou non les règles sanitaires.

Depuis septembre, plus de 60 % des nouveaux cas de coronavirus en Ontario sont chez des individus de moins de 40 ans.

Le premier ministre Doug Ford a montré du doigt les grosses fêtes de jeunes, mais nombre d'observateurs pensent que d'autres facteurs sont aussi en cause, tels que de plus petits rassemblements d'amis ou de proches, la lassitude du public face aux consignes, la croyance chez certains jeunes que le coronavirus est comme un simple rhume et le fait que nombre de jeunes travaillent dans l'industrie des services où ils sont exposés à beaucoup d'autres personnes.