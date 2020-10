Des chercheurs veulent rendre les pommes de terre de l'Î.-P.-É. plus résistantes

Deux chercheurs de l'Île-du-Prince-Édouard tentent de cultiver une pomme de terre plus résistante aux maladies. Leurs recherches se concentrent sur la prévention de la tavelure et du verdissement, deux problèmes coûteux pour les producteurs.

La tavelure, ou gale commune, provoque des lésions importantes sur la pomme de terre. Cette maladie rend le légume invendable en magasin, et pratiquement inutilisable pour la production de frites congelées.

Le pathologiste légumier Rick Peters, d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, dit que la tavelure est de plus en plus répandue à l'Île-du-Prince-Édouard, notamment en raison des étés chauds et secs que la province a connus ces dernières années.

Le chercheur basé à Charlottetown essaie différents traitements d'engrais afin de modifier la chimie du sol, où se développe la bactérie qui cause la tavelure très tôt dans la saison.

Si nous pouvons faire en sorte que ces traitements agissent durant cette période d'infection, lorsque les pommes de terre commencent à se former, nous pouvons aussi avoir un impact sur la maladie au moment des récoltes. Rick Peters, pathologiste légumier à l'Île-du-Prince-Édouard

Un autre chercheur insulaire, Bourlaye Fofana, se concentre quant à lui sur la génétique de la pomme de terre.

La tavelure est de plus en plus répandue à l'Île-du-Prince-Édouard, notamment en raison des étés chauds et secs, selon le chercheur d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. Photo : Kirk Pennell/CBC

Il cultive 814 lignées génétiques différentes de pommes de terre, dans le but de trouver les meilleurs gènes pour combattre la tavelure et le verdissement, un phénomène qui se produit lorsque le légume est exposé à la lumière.

Nous avons actuellement deux clones [de pommes de terre] que nous sommes en train d'enregistrer en tant que variétés, et qui sont tout près d'être commercialisés. Mais nous travaillons [aussi] sur les variétés populaires [de pommes de terre] afin d'aller plus loin dans le processus. Bourlaye Fofana, chercheur à l'Île-du-Prince-Édouard

Les recherches de Bourlaye Fofana sont uniques au monde.

Son objectif ultime est d'ajouter des gènes plus résistants dans des variétés populaires de pommes de terre, comme la Russet Burbank et la Yukon Gold.

Avec des renseignements de CBC