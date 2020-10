Tous les critères sont là pour passer au rouge dans Avignon, selon le Dr Bonnier-Viger

On a entre 140 et 150 cas actifs que l'on suit actuellement et plus de 90 % sont dans cette MRCMunicipalité régionale de comté , a affirmé le Dr Bonnier-Viger, vendredi matin, en entrevue à l'émission Bon pied, bonne heure.

Jeudi, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine a enregistré sa plus forte hausse quotidienne de cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie. 16 des 24 nouveaux cas recensés se trouvaient dans la MRCMunicipalité régionale de comté d'Avignon.

La Baie-des-Chaleurs enregistre d'ailleurs depuis plusieurs jours le plus haut taux de cas actifs de la province en proportion de sa population, dépassant jusqu'à trois fois les taux enregistrés dans les secteurs les plus chauds de la Capitale-Nationale et de Montréal.

Le directeur de la santé publique de la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, Yv Bonnier-Viger (archives) Photo : Radio-Canada / Capture d'écran Skype

La direction de santé publique régionale ne peut cependant pas décréter elle-même le passage d'un territoire en zone rouge. On doit obtenir l'aval de la direction nationale de la santé publique , indique M. Bonnier-Viger, en précisant que la situation n'est pas simple, puisque pour l'instant, les cas demeurent concentrés dans trois municipalités.

Les critères sont certainement là, mais l'applicabilité de toutes les mesures prévues au niveau du rouge, d'un point de vue légal, ce n'est pas évident. Yv Bonnier-Viger, directeur de la santé publie de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

C'est pourquoi il salue l'initiative des villes de Carleton-sur-Mer, Maria et Nouvelle qui, à la mesure de leurs pouvoirs, ont décidé de rehausser les mesures sanitaires sur leur territoire afin d'endiguer la propagation du virus.

Les communautés ont décidé de mettre en place des mesures supplémentaires, je pense que c'était une excellente décision , dit-il.

Les personnes âgées les plus touchées

Contrairement à la situation observée ailleurs au Québec, où de nombreux jeunes adultes sont touchés, les cas recensés dans la Baie-des-Chaleurs sont majoritairement reliés à des personnes âgées.

L'évolution de la COVID-19 en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada / Carolanne Jean

La situation reste inquiétante, mais concentrée , affirme le Dr Bonnier-Viger, ce qui, selon lui, aide à contenir l'épidémie. Les hospitalisations ne sont pas en si grande hausse malgré tout , rassure-t-il.

Il croit par ailleurs que la situation s'améliorera au cours des prochains jours.

Quand on voit les nouveaux cas qui apparaissent au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée [de Maria], c'est un ou deux cas par jour, alors ça nous semble être la queue de l'apparition de la maladie dans ce milieu-là. Yv Bonnier-Viger