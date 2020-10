Non, Asbestos ne s'appellera pas Apalone

Un processus de changement de nom a été entamé par la municipalité afin de se départir de la connotation négative de l'amiante associée au nom Asbestos.

L'Azur-des-Cantons, Jeffrey-sur-le-lac, Larochelle et Val-des-sources

L'Azur-des-Cantons, Jeffrey-sur-le-lac, Larochelle et Val-des-sources sont les quatre nouveaux noms que le conseil municipal d'Asbestos propose à ses citoyens. Ces nouveaux choix s'ajoutent aux noms Phénix et Trois-Lacs qui faisaient partie de la première proposition soumise aux citoyens le 14 septembre.

Le conseil municipal affirme avoir revu les choix offerts aux citoyens en raison de préoccupations que certains résidents ont soulevées à la suite de l'annonce de la première sélection.

C’était important pour le conseil municipal d’être à l’écoute de la population, c’est pourquoi on s’est rapidement remis sur la table à dessin. On s’est donc repenché sur le travail du comité consultatif d’acceptabilité sociale et on a organisé des groupes de discussion avec des citoyens de divers milieux et âges afin de tester le pouls de la population sur certains noms , explique le maire d’Asbestos, Hugues Grimard, par voie de communiqué.

La municipalité espère que cette liste bonifiée permettra de répondre aux attentes des citoyens.

Vote à l'auto

En raison de la progression de la pandémie au Québec, Asbestos a également annoncé que le vote pour le choix du nouveau nom pourra se faire à l'auto. Les citoyens devront se rendre dans le stationnement de l'aréna Connie-Dion pour soumettre leur choix. Le vote se déroulera du 14 au 18 octobre de 10 h à 20 h.

Les citoyens qui n'ont pas accès à un véhicule pourront voter à la salle du Conseil entre le 15 et le 18 octobre.

Lors du vote, les citoyens de 14 ans et plus seront appelés à identifier les quatre noms qu'ils préfèrent par ordre de préférence. Le résultat de la consultation publique sera dévoilé le 19 octobre lors de la séance du conseil municipal.