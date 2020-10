Trump infecté, les marchés piquent du nez

Aux États-Unis, le Dow Jones a chuté de 1,3 % dès l'ouverture des marchés, tandis que le S&P 500 et le NASDAQ ont respectivement cédé 1,45 % et 1,8 %.

À Toronto, le TSX enregistrait une baisse plus modérée de 0,4 % après cinq minutes de transactions.

Au même moment, les bourses de Londres et Paris étaient en baisse d'environ 1 %, faisait un peu mieux que Francfort, qui reculait de 1,4 %.

En Asie, la bourse de Tokyo a perdu 0,7 % de sa valeur au terme de la journée, celle de Sydney, -1,4 %. Les marchés étaient fermés à Hong Kong et Shanghaï en raison d'un congé.

Le cours du pétrole brut est en recul, à l’instar des contrats à terme sur les indices américains, tandis que l'or, valeur refuge, était recherché, à l'instar des monnaies les plus sûres, comme le dollar américain et le yen japonais.

Des analyses estiment que la quarantaine à laquelle M. Trump doit se soumettre l'empêchera de faire campagne, nuisant à la possibilité qu'il puisse réduire l'écart le séparant de son adversaire démocrate Joe Biden dans les sondages.

Les marchés financiers avaient déjà été rendus nerveux par la perspective d'une transition du pouvoir chaotique advenant sa défaite, qu'il a lui-même alimentée lors du débat chaotique qui l'a opposé à M. Biden mardi soir.

Si les symptômes de Trump sont légers et qu'il récupère rapidement, son soutien pourrait augmenter , affirme Ayako Sera, stratège de la firme japonaise Sumitomo Mitsui Trust Asset Management. Cependant, cela nuit à la capacité de Trump de faire campagne, et le temps presse d'ici l'élection.

Que ce soit Trump ou Biden [qui gagne], le plus gros problème est l'incertitude. Tant que le vainqueur de l'élection sera incertain, il sera difficile pour les marchés de se calmer. Ayako Sera, stratège de la firme japonaise Sumitomo Mitsui Trust Asset Management

Les marchés digèrent aussi vendredi les plus récentes données sur le chômage et les créations d'emplois en septembre aux États-Unis et celles sur l'inflation en zone euro.

Selon le département américain du Travail, le taux de chômage aux États-Unis s'est établi à 7,9 % en septembre, en baisse de 0,5 point de pourcentage par rapport à août. Les analystes anticipaient un taux de 8,2 %

En revanche, les 661 000 emplois créés sèment la déception, puisque les analystes en attendaient 800 000. En août, 1,5 million d'emploi avaient été créés, selon les données révisées publiées vendredi.

Eu Europe, l'inflation dans les 19 pays partageant l'euro a reculé de 0,3 % sur un an le mois dernier, a indiqué Eurostat, ce qui constitue le plus fort repli observé depuis avril 2016.

Cela alimente les craintes d'une spirale déflationniste dans la foulée du choc économique provoqué par la pandémie et met de la pression sur la Banque centrale européenne (BCE).

Confrontée à la menace de voir l'inflation demeurer en dessous de son objectif dans les années à venir, la BCE pourrait être contrainte d'annoncer en décembre des mesures supplémentaires de soutien monétaire.