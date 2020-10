De son lit d'hôpital, un infirmier dénonce son employeur

Dans la nuit du 20 au 21 septembre, l’infirmier auxiliaire de 41 ans a été déployé à la résidence pour aînés Le Crystal de Thetford Mines, frappée de plein fouet par la COVID-19.

Même s’il côtoyait déjà le virus depuis quelques semaines dans une autre zone rouge, Sébastien Martineau est convaincu que c’est à cet endroit qu’il a contracté la COVID après un seul quart de travail.

Quelques jours avant, j'ai eu un souper et toutes les personnes avec qui j'ai été en contact ont testé négatif , affirme-t-il.

Dès les premiers instants, je ne me suis pas senti à l'aise du tout dans l'environnement dans lequel je venais de débarquer. Sébastien Martineau

Sébastien Martineau a délaissé temporairement son poste à l'hôpital de Thetford Mines pour aller prêter main-forte dans les zones rouges. Avant d'être envoyé au Crystal, il a été déployé au CLSC de La Guadeloupe, en Beauce, où des gens de la résidence Saint-Guillaume, à Saint-Georges, ont été déplacés.

« Un autre monde »

Lorsqu'il est arrivé à la résidence Le Crystal, il dit s'être retrouvé dans un autre monde .

L’infirmier raconte qu’il a été obligé de travailler avec son linge civil en dessous des jaquettes de protection puisqu’il n’y avait pas d’uniformes disponibles sur place comme prévu dans les zones rouges pour pas qu'on ait à voyager des vêtements souillés .

Il mentionne aussi qu’il devait changer de jaquette de protection aux demi-heures parce qu’elles déchiraient .

La résidence Le Crystal est située sur le boulevard Ouellet, à Thetford Mines. Photo : Google map

Sébastien Martineau dit qu’il a contacté lui-même le propriétaire de la résidence parce que son employeur, le CISSS de Chaudière-Appalaches, n'avait pas vraiment de réponses à donner sur les méthodes de fonctionnement , notamment pour les uniformes. Un propriétaire un peu laissé à lui-même dans ce branle-bas de combat qui faisait ce qu'il pouvait dans les circonstances , dit-il.

En peu de temps, 27 des 31 résidents de la résidence Le Crystal ont été déclarés positifs à la COVID-19 et cinq d'entre eux sont décédés. Parmi les 20 employés, 12 ont aussi été infectés.

Des préposées mal préparées?

Masques, lunettes, visières, gants : il y avait bel et bien du matériel de protection sur place selon Sébastien Martineau, mais il n’était pas utilisé adéquatement.

La procédure "habille déshabille", je pense qu'il y a peut-être eu un manque de formation ou d'information , constate-t-il.

Ce dernier a d'ailleurs été très étonné de partager son quart de travail avec des nouvelles préposées du programme gouvernemental qui venaient à peine de sortir de leurs cours.

Elles ont abouti en milieu privé sans outil, sans aucun bagage. Elles ont été lancées là sans aide de l'employeur, sans support , se désole Sébastien Martineau.

L’infirmier, qui compte sept ans d’expérience, dit avoir l’impression que l’employeur ne s’est jamais assuré du bon fonctionnement des lieux pour ses employés .

« Ça aurait pu être évité »

Hospitalisé à l’Hôtel-Dieu-de-Lévis parce que son état s'était dégradé au cours des derniers jours, il se sent impuissant alors que sa conjointe est à la maison, à Thetford Mines, avec les enfants.

Elle ne feel pas elle non plus et on a les mains liées parce qu'on ne peut pas avoir d'aide extérieur autre que de se faire livrer des trucs sur la galerie . Sébastien Martineau

La conjointe de Sébastien Martineau et un de ses deux enfants ont aussi été déclarés positifs après lui.

Ça aurait pu être évité probablement si l'employeur s'était assuré de la sécurité des lieux pour les employés qui ont été déployés au Crystal , martèle l’infirmier.

À ce jour, 2 des 16 employés du CISSS de Chaudière-Appalaches ayant travaillé à la résidence Le Crystal ont été déclarés positifs à la COVID-19. Mais la source d'acquisition n'est pas connue , affirme le CISSS par courriel.

Protection suffisante?

Peu importe où il l’a attrapé, l’employeur doit assurer la sécurité de ses salariés , insiste Isabelle Bégin, vice-présidente du Syndicat des professionnelles en soins de Chaudière-Appalaches (SPSCA-FIQ). Que ce soit quand il fait des prêts de personnel en RPA, en RI ou ailleurs en dehors du CISSS .

Ça ne me surprend pas, mais ça m’inquiète , affirme Mme Bégin. Depuis une semaine, le Syndicat observe que plusieurs de ses membres qui travaillent en zone rouge sont contaminés même s'ils portent l'équipement de protection.

Le masque de procédure, la visière, la jaquette, les gants. Est-ce que c’est suffisant? Est-ce qu’il faudrait que ce soit le N95? , se questionne-t-elle.

Au début de la pandémie, les syndicats réclamaient déjà davantage de masques N95. Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik

Signaler les manquements

Par courriel, le CISSS de Chaudière-Appalaches précise que lorsqu’il apporte un soutien aux résidences privées, les propriétaires demeurent responsables des soins et services.

Concernant la sécurité, le CISSS mentionne qu’ une gestionnaire d'expérience s'est rendue sur place pour la mise en place de la zone rouge et de la conformité des mesures .

Des rencontres quotidiennes sont tenues pour s'assurer de l'application des mesures et par conséquent, la sécurité des employés et des résidents. Des consignes sont transmises aux propriétaires et aux employés , ajoute-t-on.

Rappelant que les interventions se font dans un contexte de gestion de crise , le CISSS affirme que des ajustements sont apportés en cours de route .

Tout manquement observé doit être signalé par les employés pour que des correctifs soient appliqués .

On n’a jamais manqué de rien , affirme de son côté la copropriétaire de la résidence Le Crystal, Magda Matteau. Jointe au téléphone, la dame salue le travail du CISSS de Chaudière-Appalaches qui a été d’ une aide incroyable . On n’aurait jamais pu s’en sortir sans le CISSS .

Mme Matteau affirme qu'elle et son mari, qui est copropriétaire de la résidence, ont été rapidement pris en charge par le CISSS lorsque l'éclosion s'est déclarée.