Le privé en renfort en Estrie pour réduire les listes d’attente en chirurgie

Avec la COVID, la situation s’est détériorée par rapport à la fin du mois de mars. Les listes d’attentes se sont allongées dans toutes les régions du Québec , souligne la présidente-directrice générale adjointe, Robin-Marie Coleman, en entrevue avec Radio-Canada Estrie.

Avant même la pandémie, le nombre de chirurgies hors délais avait déjà explosé en Estrie. Entre avril 2019 et mars 2020, ce nombre est passé de 1059 à 1635, un bond de plus de 50 %, apprend-on dans le bilan du plan annuel 2019-2020 du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

Des patients en attente d’une chirurgie oncologique font notamment partie du lot. La situation est loin de se résorber en raison de la crise sanitaire, mais des solutions sont déjà en marche, assure le réseau de la santé.

Le bilan du plan annuel 2019-2020 du CIUSSS de l’Estrie – CHUS permet au réseau de la santé de constater ses progrès ou ses reculs d’une année à l’autre, selon une quinzaine d’indicateurs.

Concernant l’appel à l’aide lancé aux cliniques privées, des appels d’offres ont déjà été faits et des ententes sont sur le point d’être conclues, assure Mme Coleman.

De plus, une liste de chirurgies jugées sécuritaires a aussi été rédigée, notamment pour certaines chirurgies en ophtalmologie.

C’est la première fois pour nous. On espère conclure une ou des ententes au cours des prochaines semaines. Robin-Marie Coleman, en entrevue avec Radio-Canada Estrie

Le contexte de la pandémie fait que le besoin pour ces options-là est encore plus présent afin d’être en mesure de maîtriser le nombre de cas d’usagers en attente et hors délais , estime Mme Coleman.

Des besoins qui évoluent rapidement

Même si le plan annuel 2019-2020 ne reflète pas l’état du réseau de la santé en période de pandémie, il démontre que les besoins de la population évoluent plus rapidement que l’évolution des services , selon elle.

Il faut opérer tout le monde au bon moment. Avec le vieillissement de la population, malgré tous nos efforts, il nous manque des salles d’opération , rappelle la présidente-directrice générale adjointe.

Le réseau de la santé espère ouvrir un nouveau bloc opératoire d’ici la fin de l’année. Les projets de salles d’opération liés au futur Centre mère-enfant de Fleurimont progressent bien , d’après elle.

Davantage d’accidents déclarés

Dans son plan 2019-2020, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS fait aussi état d’une augmentation marquée du nombre d’événements à conséquences majeures , c’est-à-dire des incidents causant des séquelles permanentes ou temporaires à un usager.

En tout, 88 événements ont été comptabilisés au cours de cette période, soit 28 de plus que l’an dernier et 50 de plus qu’il y a deux ans.

La quasi-totalité, ce sont des chutes ou des quasi-chutes, principalement en CHSLD, précise Mme Coleman. Ça s’explique, encore une fois, par le vieillissement de la population, mais aussi par davantage de transparence liée à notre culture de sécurité.

Depuis plusieurs années, le CIUSSS a modifié ses pratiques afin de trouver un équilibre entre l’autonomie des personnes âgées et la nécessité de restreindre leur mobilité. Une stratégie qui n’est toutefois pas sans risque.

Ajout de 230 000 heures de soins à domicile

Certains indicateurs du plan annuel 2019-2020 se sont aussi fortement améliorés. Le nombre d’heures de services rendues en soins à domicile de longue durée a augmenté de 27 %, soit un ajout de 230 000 heures.

C’est la première année où il y a une augmentation aussi significative et c’est observé partout sur notre territoire , se félicite Robin-Marie Coleman.

Les nombreux ajouts de postes et des contrats avec des ressources d’économie sociale, par exemple, ont permis d’augmenter le niveau de service.

Je crois que collectivement, en raison de la pandémie, il y a eu une prise de conscience par rapport à l’importance à la clientèle âgée à demeurer à domicile le plus longtemps possible. Robin-Marie Coleman, présidente-directrice générale adjointe

Par ailleurs, l'impact de la crise sanitaire se fait quelque peu sentir dans le budget du CIUSSS de l'Estrie - CHUS qui prévoit un déficit de 7,5 M$ dans son budget 2020-2021 sur des dépenses estimées à plus de 1,6 milliard de dollars.