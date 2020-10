Zone orange : confusion concernant les rassemblements privés

C’est le cas de la Sherbrookoise Mélina Lopez-Nadeau qui se pose de nombreuses questions en lien avec le nombre maximal de personnes que l’on peut recevoir dans une résidence privée.

On se posait la question hier soir avec des amis. On joue à des jeux de société et on voulait savoir si on pouvait continuer à en jouer. Mais honnêtement, on est un peu perdus , fait-elle savoir.

Mme Lopez-Nadeau n’est pas la seule à se poser des questions, car une certaine confusion règne entre le message véhiculé par la santé publique en Estrie et le décret gouvernemental publié mercredi.

Si on se fie à ce décret du gouvernement, il est mentionné qu’un maximum de six personnes peuvent se réunir dans une résidence privée.

Dans un échange de courriels, le bureau du ministère de la Santé et des Services sociaux explique que les rassemblements privés à l’intérieur ou à l’extérieur en zone orange sont restreints à un maximum de 6 personnes sauf s’il s’agit des occupants d’une même résidence privée .

Ces six personnes peuvent provenir de six résidences différentes même si cela est non recommandé . Nous demandons à la population de restreindre leurs contacts, et ce, peu importe le palier de couleur , insiste le ministère.

Message contradictoire de la santé publique en Estrie

Cette précision du ministère de la Santé et des Services sociaux entre en totale contradiction avec ce que dit la santé publique en Estrie qui martèle depuis quelques jours que les personnes qui se rassemblent en zone orange doivent provenir d’un maximum de 2 bulles familiales .

Les rassemblements dans une résidence privée peuvent être constitués de plus de 6 personnes dans le cas de familles nombreuses, selon le Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie.

Si ce sont six personnes qui proviennent de lieux différents, ça ne passe pas. C’est ce qu’on veut diminuer pendant un certain temps , martèle-t-il en entrevue avec Radio-Canada Estrie.

Avec les informations de Thomas Deshaies