Le nombre d’enfants placés au Manitoba baisse de 4 %

Le gouvernement du Manitoba affirme que le nombre d'enfants pris en charge par les services à l'enfant et à la famille a diminué par rapport à 2019.

Le 31 mars 2020, la province comptait 9849 enfants pris en charge, comparativement à 10 258 au même moment l'an dernier.

Une baisse de 4 %, selon le rapport annuel du ministère des Familles publié cette semaine.

Ce total n’inclut pas 527 enfants placés à domicile, c’est-à-dire qui vivent avec leurs parents, un tuteur ou un membre de leur famille.

Dix-neuf enfants sont en placement pour adoption supervisée, ce qui signifie qu'ils ne reçoivent pas de soutien financier du gouvernement.

Sur le total de 2020, 70 % sont des pupilles de la province, tandis que 3 % font l'objet d'un accord de placement volontaire.

L'autre 27 % est composé d’enfants placés dans le cadre d’un statut juridique temporaire pour qui l'objectif est une réunification avec leur famille, ajoute le rapport.

La défenseure des enfants et de la jeunesse du Manitoba, Daphne Penrose, affirme que la réduction du nombre d’enfants placé est un bon début. Elle ajoute toutefois qu'il faut faire plus pour aider les jeunes ayant des problèmes de santé mentale et de toxicomanie lorsqu'ils rentrent chez eux.

Le plus important, c'est que nous voyons des ressources appropriées dans la communauté pour soutenir les enfants, les jeunes et les familles lorsqu'ils rentrent chez eux , dit-elle.

Je l’ai évoqué avec le gouvernement à plusieurs reprises depuis octobre 2018 et j'ai vu peu d’action , ajoute-t-elle.

Daphne Penrose ajoute qu'elle aimerait qu’il y ait plus de soutien pour les familles pour prévenir les prises en charge.

Les enfants autochtones représentent 90 % des enfants pris en charge par le Manitoba, alors que la population autochtone de la province est de 18 %, selon le recensement de 2016.