L’Île de Hull pourrait accueillir une nouvelle épicerie au cours des prochains mois

Le Groupe Heafey souhaite accueillir un marché d’alimentation dans son projet W/E 2 sur la rue Eddy au centre-ville de Gatineau.

Maintenant que le projet a obtenu l’appui du comité consultatif d’urbanisme, l’entente avec une chaîne d’épicerie pourrait s’accélérer.

Le comité a recommandé, dans un vote majoritaire, la construction de l’édifice de 14 étages et de 238 unités. Le projet immobilier a prévu s’établir à l’angle des rues Wellington et Eddy, au centre-ville.

Avant de pouvoir aller de l’avant, le Groupe Heafey doit obtenir l’aval du conseil municipal. Son vice-président, Charles Massé, est confiant. Aujourd’hui, on ne peut pas nécessairement confirmer la nouvelle, mais on sait que dans les prochains mois, on va obtenir une réponse qu’on aimerait bien qu’elle soit positive , dit-il.

On a eu des rencontres avec une compagnie d’alimentation très connue. […] On a eu beaucoup d’aide de la ville, notamment des gens de l’urbanisme, et surtout du maire. Charles Massé, vice-président du Groupe Heafey

De son côté, la coopérative de solidarité de l’Île de Hull, qui pilote un projet d’épicerie depuis près de 10 ans, entend poursuivre ses discussions.

Le président de la coopérative, Réjean Laflamme, explique que des discussions sont en cours pour trois autres sites potentiels, dont l’ancien Tigre Géant à Hull, et un espace dans un autre projet immobilier.

C’est un immeuble à appartements qui sera construit et dans lequel il y aura un espace commercial. […] On ne les a pas approchés, c’est eux qui nous ont approchés , explique-t-il.

On est en négociations sur le prix de location, parce que […] cet édifice-là devrait être construit avant celui du groupe Heafey , ajoute M. Laflamme.

Un endroit de choix pour les bannières d’épicerie

Qu’une épicerie voit le jour sur l’Île de Hull, c'est aussi le souhait du conseiller du district de Hull-Wright, Cédric Tessier. L’objectif numéro un pour moi, c’est d’avoir une épicerie , lance-t-il.

M. Tessier estime que le projet du groupe Heafey représente un endroit de choix pour les résidents du centre-ville.

En ce qui concerne l’endroit du cœur du centre-ville, il faut le rappeler, c’est quand même l’endroit où on prévoit la plus forte densification au centre-ville. […] C’est certain que ça peut être alléchant pour une bannière d’ouvrir une épicerie à cet endroit-là , souligne le conseiller.

Avec les informations de Nathalie Tremblay