C'est la fin des sacs de plastique dans tous les magasins du réseau IGA

Les sacs réutilisables étaient alors jugés à risque, car vecteurs de transmission potentielle du virus. Depuis, la marque IGA estime que le doute est levé.

On voulait être de plus en plus à l'avant-plan au niveau de l'environnement. IGA est la première bannière à éliminer les sacs plastiques à usage unique , exprime avec fierté Francis Desrochers, le propriétaire du IGA des Chenaux à Trois-Rivières.

Selon la bannière, cette mesure permettra de détourner 3670 tonnes de plastique des sites d’enfouissement. IGA en distribuait annuellement 182 millions.

Comme il y a plus ou moins de débouchés, on souhaite effectivement que dans les prochains mois, les prochaines années, ça soit une matière qui soit bannie, explique Luc Dostaler, le président, Récupération Maurice. Alors je salue la décision d'IGA de bannir les sacs de plastique. On évite qu'ils se retrouvent dans les sites d'enfouissement.

D’après les informations d’Alexandre Lepoutre