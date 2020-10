Le marché immobilier de Windsor en pleine ébullition

Depuis le début de la pandémie, les villes en retrait des grands centres urbains, comme Windsor, sont de plus en plus sollicitées par une clientèle en quête d’espace et de plein air .

Cette démarche est facilitée par la démocratisation du télétravail. Conséquence, le marché de l'immobilier est en constante évolution, portée par une offre inférieure à la demande.

C’est du jamais vu ce qui se passe aujourd’hui. C’est un marché très hot, c’est-à-dire que la demande excède l’offre. Beaucoup de gens cherchent des maisons. Il y a très peu de maisons sur le marché. Il y a un manque d’équilibre à ce niveau-là. Katia Augustin, agente immobilière à Windsor

Katia Augustin est devenue agente immobilière à Windsor il y a peu. Elle observe cependant le marché local depuis près de vingt ans. Elle explique que le prix moyen d’une maison a fait un bond phénoménal à Windsor, ce qui donne lieu à de plus en plus de guerres de prix.

Katia Augustin est agente immobilière à Windsor. Le marché est exceptionnellement actif en ce moment, selon elle. Photo : Photo soumise par Katia Augustin

Il n’est pas inusité de voir des maisons qui se vendent 100 000 dollars de plus que le prix demandé au départ. Ce n’est pas inusité de voir maintenant 15 à 20 offres pour une maison , ajoute-t-elle.

Les chiffres publiés par la Windsor-Essex County Association of Realtors, l’association des agents immobiliers du comté de Windsor-Essex, confirment cette tendance à la hausse. Au mois d’août, le prix moyen de vente d’une maison était en hausse de 28,04 % par rapport au mois d’août 2019.

Un marché qui explose

Des exemples précis illustrent ces explosions de prix à Windsor. Eylem Rodriguez et son partenaire étaient chacun propriétaires d’une maison. Ils viennent de les vendre pour en acheter une plus grande pour leur famille. Tout s’est fait en un temps record.

Ça a pris quatre jours pour vendre ma maison. On a mis la maison [en vente] le jeudi, le dimanche on avait une préoffre. La maison de mon partenaire était en vente le jeudi. Le mardi il avait sept offres d’achat. Eylem Rodriguez, résidente de Windsor.

Les deux maisons ont été vendues plus cher que les prix demandés, explique Mme Rodriguez pour qui la situation est préoccupante.

Eylem Rodriguez n'a mis que 4 jours pour vendre sa maison. Photo : Photo soumise par Eylem Rodriguez

Quand tu cherches une maison, tu n’as pas le temps de visiter la même maison deux fois. Quand tu sors, il y a une autre personne qui veut l’avoir. C’est effrayant parce que tu sais qu’il y a beaucoup de clients qui sont intéressés par la maison qui t’intéresse. Je pense qu’il y a un petit peu de panique.

La rapidité avec laquelle les deux maisons ont été vendues n’est visiblement pas une exception puisque celle acquise ensuite par le couple n’était sur le marché que depuis deux ou trois jours lorsqu’ils ont fait une offre d’achat.

La pandémie n’est pas seule responsable

Cette explosion des prix de l’immobilier à Windsor et la course vers des marchés moins métropolitains se sont accrues avec la pandémie. Toutefois, la montée des prix dans la région de Windsor s’observe depuis un certain nombre d’années déjà. La pandémie n’a, en définitive, fait que renforcer une tendance déjà présente.

Durant les cinq ou six dernières années, il y a eu un changement majeur dans le marché de l'immobilier. Les prix ont augmenté de manière considérable. Drew Dilkens, maire de Windsor.

Il est difficile de savoir ce qui est à l’origine de ce phénomène, mais on peut imaginer qu’il s’agit de la conjonction d’un certain nombre de facteurs, explique le maire de Windsor.

Nous savons que nous avons de nombreux étudiants internationaux qui viennent ici. [...] Nous savons qu’il y a aussi de nombreuses personnes qui sont arrivées des régions telles que celle de Toronto où le prix des propriétés est très élevé. Ce sont là deux grosses portions du marché. Il pourrait y en avoir d’autres. De la spéculation et des investisseurs étrangers, par exemple.

Le maire de Windsor, Drew Dilkens. (archives) Photo : Radio-Canada / Jason Viau/CBC

Pour Drew Dilkens, Windsor est une région en développement encore relativement abordable. Une maison qui pourrait coûter 350 000 $ ici coûterait sans doute plus d’un million de dollars là-bas [dans la région de Toronto]. Cela renforce l’attractivité de la région. L'attractivité est également portée par la mise sur pied d’un certain nombre de projets tels que la construction du pont Gordie-Howe.

Couteau à double tranchant

Ces changements qui affectent le marché immobilier de Windsor pourraient durer un certain temps. Pour Katia Augustin, Windsor commence à ressembler à Toronto, bien que cela se fasse à une plus petite échelle. Rien ne semble pouvoir arrêter la flambée des prix.

Ce que je vois, c’est que les prix vont continuer à augmenter. C’est sûr que c’est un pendule qui va à droite et à gauche. Mais personne ne peut prédire quand est-ce que le pendule va aller dans l’autre sens. Windsor a été un secret bien gardé jusqu'à tout récemment en termes d’immobilier. Là, les gens commencent à en entendre parler. On est juste au tout début, ça va juste aller en s'empirant.

Le maire de Windsor n’est pas loin de partager ce constat. Il affirme que la ville ne dispose d’aucun outil pour enrailler cette hausse des prix ou pour contrôler le marché de l’immobilier.

Dans ces circonstances, certaines catégories de populations souffrent de plus en plus.

Les propriétaires tirent très bien leur épingle du jeu, mais pour les locataires les prix augmentent au point de mettre la pression sur les personnes avec les plus petits revenus. Et donc ça crée du bien-être pour certains et des difficultés pour d’autres. Drew Dilkens.

La situation pourrait se compliquer davantage dans les mois à venir. Dans un rapport publié au début du mois de septembre par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, Bob Dugan, économiste en chef pour cette institution, dit anticiper des reculs dans les constructions de maisons.

La tendance nationale des mises en chantier d’habitations a augmenté en août pour un troisième mois d’affilée. (...) Nous nous attendons à ce que les mises en chantier au Canada suivent une tendance à la baisse d’ici la fin de 2020 en raison des répercussions négatives de la COVID-19 sur les indicateurs de l’économie et du logement. Bob Dugan, économiste en chef à la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

Dans ces conditions, de moins en moins de personnes peu nanties pourront aisément trouver chaussure à leur pied à Windsor. D’autant que le marché de la construction abordable ne suit pas non plus la demande.

Nous construisons 145 unités à l’est de l'avenue Meadowbrook [dans l’est de Windsor]. Abordables et sociales. C’est un petit chiffre sachant qu’il y a 6000 personnes qui sont en demande de ce genre de logements, dit M. Dugan

Le projet de développement immobilier de Meadowbrook, à Windsor. Photo : CBC

La Ville n’aurait jamais été en mesure de construire ces logements abordables sans l’aide, entre autres, des gouvernements provincial et fédéral, ajoute Drew Dilkens.

Un caillou dans l’engrenage

La hausse vertigineuse des prix à Windsor ne semble pas préoccuper tout le monde de la même manière. Pour Garrison Matte, agent immobilier à Windsor depuis 2011, il existait depuis longtemps une forme d’anomalie qui est en train de se corriger.

Au moment où il commençait sa profession, le marché était probablement à son plus bas, explique-t-il. On avait des prix très bas, alors il y a un peu de rattrapage qu’on a fait dans ces trois, quatre, cinq ans.

Garrison Matte s'inquiète que certains acheteurs qui ne bénéficient plus des reports de paiement ne parviennent pas à poursuivre leur remboursement immobilier. Photo : Photo soumise par Garrison Matte

S’il pense que les prix finiront par se stabiliser, M. Matte est préoccupé par les reports de paiement offerts par les banques à leurs clients en raison de la pandémie.