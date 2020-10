Le frelon asiatique géant pourrait se répandre rapidement en C.-B., selon une étude

Le frelon asiatique géant, dont le nom scientifique est Vespa mandarinia, pourrait rapidement étendre son aire de répartition envahissante dans tout l'ouest de l'Amérique du Nord en l'absence d'efforts coordonnés d’atténuation , concluent les auteurs d’une étude parue le 22 septembre dans la revue scientifique Proceedings of the National Academy of Sciences des États-Unis (PNAS).

L'étude fait sourciller l’apiculteur en chef de la Colombie-Britannique, Paul van Westendorp.

Je ne suis pas vraiment en mesure de la rejeter , dit-il, ajoutant cependant avoir certaines questions .

L'étude précise que même suivant un scénario pessimiste de répartition rapide, le frelon resterait confiné aux zones côtières de la province.

Une introduction préoccupante

Quelques frelons asiatiques géants, que plusieurs médias ont exagérément qualifiés de frelons meurtriers, ont été retrouvés dans la province et dans l’État de Washington à l’automne 2019.

Une reine a également été trouvée ce printemps, mais rien depuis. Leur aire de répartition naturelle inclut une grande partie du Japon, de la péninsule coréenne et de la Chine côtière.

Si ces frelons peuvent infliger une piqûre douloureuse aux humains qui s’en approchent de trop près, ils seraient surtout à craindre pour leurs effets potentiels sur la faune entomologique. Ces prédateurs s’attaquent à toutes sortes d’insectes, incluant les abeilles domestiques, dont ils peuvent rapidement décimer une colonie.

L'introduction de V. mandarinia en Amérique du Nord est préoccupante, car les abeilles mellifères sont très vulnérables aux frelons. Extrait de l’étude "Assessing the ecological niche and invasion potential of the Asian giant hornet"

Paul van Westendorp remet en question la méthodologie de l’étude, qui s'appuie notamment sur la répartition d’une autre espèce envahissante de frelon en Europe, le Vespa velutina.

C'est une espèce totalement différente , explique M. van Westendorp. Son comportement, à la fois en termes de nidification et de prédation, est très différent , ce qui pourrait poser des limites à l’analogie, selon lui.

Les autorités demandent aux citoyens de signaler la présence du frelon asiatique géant ou de toute autre espèce qui semble étrangère. Photo : getty images/istockphoto / feathercollector

Le climat, un facteur parmi d’autres

Pour ce qui est du climat, je pense que l'analyse est tout à fait correcte lorsqu'elle dit que le frelon a une forte probabilité de s'établir ici en raison des conditions climatiques comparables , admet l’apiculteur en chef.

D’autant plus que le réchauffement climatique pourrait favoriser cette espèce, comme bien d’autres espèces envahissantes, selon la directrice du conseil des espèces envahissantes de la Colombie-Britannique, Gail Wallin.

Quand on a des conditions plus douces, ce que nous avons maintenant, ça crée des conditions plus favorables pour ces espèces, affirme-t-elle.

Pour Paul van Westendorp, le climat n'est pas le seul facteur déterminant . Il souligne que le couvert végétal des forêts britanno-colombiennes et de l’État de Washington, majoritairement composé de conifères, est très différent de celui de l’aire de répartition naturelle du frelon, riche en feuillus.

En vertu de ça, il y a un sous-bois très différent et, par conséquent, il y a également un format de proie différent dans son aire de répartition naturelle par rapport à ce qu'il y a ici , explique l’apiculteur en chef.

Les zones les plus à risque de la province, soient la partie ouest de la vallée Fraser, sur le continent, et la zone de Nanaimo et de la vallée Cowichan, sur l’île de Vancouver, sont néanmoins surveillées de près. Des pièges y ont été installés, et M. van Westendorp soutient que la surveillance se poursuivra au moins jusqu’en 2022.

Les autorités font toujours appel au public pour signaler les frelons ou toute autre espèce qui semble étrangère. Il est préférable de soumettre le spécimen en bon état ou au moins une photo pour fin d’identification.