COVID-19 : Ottawa ajoute 600 millions de dollars pour les entreprises

Radio-Canada a appris que 600 millions de dollars s’ajouteront aux 962 millions déjà investis dans le Fonds d’aide et de relance régionale. L’annonce sera faite vendredi par le premier ministre Justin Trudeau.

Pendant que la deuxième vague entraîne dans son sillage de nouvelles restrictions, le gouvernement Trudeau tente de rassurer les PME à travers le pays qui font face à des problèmes de liquidités et qui doivent faire le pont entre les phases de confinement et de relance.

S’il y a une deuxième vague de fermetures, ça pourrait être fatal pour un très très grand nombre d’entreprises , s’inquiète Jasmin Guénette, de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

Les entrepreneurs à Montréal, partout à travers le Québec, ont travaillé vraiment fort pour passer à travers la première vague, puis nous ce qu’on veut leur dire aujourd’hui c’est : il y a de l’espoir, on va vous aider à passer au travers de la deuxième vague , avait déclaré jeudi la ministre du Développement économique, Mélanie Joly.

L’argent supplémentaire sera en grande partie distribué par les agences de développement régional. Il sera destiné aux entreprises et organisations de secteurs comme le tourisme, la fabrication et les technologies, entre autres.

Ça va aider plusieurs entrepreneurs à passer au travers de la crise, mais il faut s'assurer que ces sommes soient disponibles rapidement , a réagi Jasmin Guénette.

Il demande que le traitement des demandes en vertu de ce programme s'accélère et se fasse sans trop de paperasserie et de bureaucratie .

La crainte de disparaître

Les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration sont menacés au Canada. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La FCEI estime que 14 % des PME au Canada, soit 160 000, sont à risque de fermer leurs portes pour de bon en raison de la COVID-19. Les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration sont particulièrement menacés.

L'organisme juge que plusieurs mesures fédérales ont besoin d'une nouvelle couche de peinture .

Par exemple, la FCEI demande que le programme d’aide au loyer commercial, qui venait à échéance mercredi, soit reconduit et rendu plus accessible pour les petites entreprises.

Par ailleurs, la Fédération veut en savoir plus sur les modalités de la prolongation du programme de subvention salariale aux entreprises jusqu'à l'été, tel que promis dans le discours du Trône du gouvernement Trudeau.

Si les provinces décident, comme le fait le Québec, de refermer des secteurs complets, il faut que les programmes soient adaptés. Il faut que les programmes soient prêts rapidement. Jasmin Guénette, Fédération canadienne de l’entreprise indépendante

La FCEI voudrait également que le compte d’urgence pour les entreprises, un programme de prêt de 40 000 $, soit bonifié à 60 000 $ et que 50 % du montant puisse être transformé en subvention.

En ce moment, la FCEI souligne que 70 % des PME sont ouvertes à l’échelle du pays, mais sont à peine capables de générer 30 % des revenus habituels.