Quatre points de vue de militants sur le legs de la crise d'Octobre

L'actuel député libéral Greg Kelley n'est pas encore au monde, mais son père croise tous les jours des soldats dans la rue en se rendant à l'Université McGill, où il étudie.

Le président actuel du comité des jeunes péquistes, Alec Ordon, âgé de 21 ans, est à l'époque bien loin d'être né : même ses parents sont trop jeunes pour avoir vécu la crise.

René Lévesque, péremptoire

Au mois d'août 1970, Louise Harel a 24 ans. Elle est embauchée par le Parti québécois pour préparer le congrès du parti, qui doit avoir lieu en octobre. Des rumeurs circulent chez les militants péquistes à propos de vols de documents. Les documents que j'avais préparés pour le congrès devenaient des pièces à conviction dangereuses. Ça donne une idée! raconte celle qui deviendra une décennie plus tard députée, puis ministre.

Rapidement, la formation politique décide que les employés vont assurer une sorte de veille 24 heures sur 24 à la permanence du parti, située au 5675, rue Christophe-Colomb, à Montréal.

Moi, j'avais hérité du samedi soir, dans la nuit du 17 au 18 [octobre], lorsque monsieur Laporte est mort. J'étais là quand René Lévesque est arrivé, vers 1 h. Il était extrêmement bouleversé. Louise Harel

Louise Harel à l'époque de la crise d'Octobre, alors qu'elle travaillait à la permanence du Parti québécois. Photo : Courtoisie de Louise Harel

Le lendemain matin, un conseil national du PQ est convoqué. Les militants sont divisés sur la position à adopter quant à la mort du ministre du Travail. Il y avait une tentation de dire : ''Oui, c'est inadmissible, l'assassinat de Pierre Laporte, mais…'' De dire "oui, mais'', explique-t-elle.

Tous voulaient condamner la violence, raconte Mme Harel, mais, en même temps, certains désiraient en profiter pour dénoncer la décision du gouvernement fédéral de déclarer la Loi sur les mesures de guerre.

René Lévesque a interrompu ça, oh mon Dieu, immédiatement! Il a fait une seule intervention. C'était péremptoire, d'une fermeté absolue. Pour lui, ce n'était pas justifiable. Il n'y avait que les moyens démocratiques qui étaient légitimes , poursuit celle qui allait plus tard devenir ministre.

Une résonance

Cinquante ans plus tard, ce oui, mais résonne dans le discours du président du Comité national des jeunes du Parti québécois, Alec Ordon.

Il y a eu des felquistes extrémistes qui ne représentaient pas du tout le mouvement indépendantiste, qui ont perpétré des actes horribles. Mais il faut rappeler, et c'est ce que ça évoque le plus, la fine ligne qu'il peut y avoir entre l'État de droit et la dictature , estime-t-il.

Alec Ordon est président des jeunes du Parti québécois. Photo : Photo Twitter

Il faut se rappeler que l'état d'urgence, la Loi sur les mesures de guerre [...] ont été adoptés à partir de motifs extrêmement minces. On pourrait même dire, avec les faits historiques qu'on a la chance de connaître aujourd'hui, qu'il n'y avait pas de motifs réels , ajoute M. Ordon.

Sans être complètement détaché de cette page d'histoire, l'étudiant en droit avoue porter sur la crise un regard d'observateur influencé par sa formation de juriste.

Un événement marquant

L’ancien directeur général du PLQ Ronald Poupart, lui, était au bureau de Montréal lorsque Pierre Elliott Trudeau a déclaré la Loi sur les mesures de guerre à la demande du gouvernement du Québec.

Il y a un mouvement pour qui le drame de la crise d'Octobre, c'est les mesures de guerre. NON! La crise d'Octobre, c'est le drame, et les mesures de guerre en font partie , insiste-t-il avec fermeté.

Tout Québécois de 70 ans et plus est marqué par la crise d'Octobre. Pour les autres, c'est plutôt la joute politique. Ronald Poupart, ancien conseiller de Robert Bourassa

Cet ancien conseiller du premier ministre Robert Bourassa, devenu plus tard chef de cabinet de Jean Charest, comprend à quel point il peut être difficile pour les jeunes aujourd'hui de comprendre ce qui s'est passé. Il n'hésite pas à faire la comparaison avec la pandémie.

Mon père n'arrêtait pas de me parler de la grippe espagnole. Ça me revient parce qu'on vit une crise semblable. Je comprenais difficilement ce qu'il voulait me dire. Pour moi, quand il me racontait ça, c'était un roman. Pour les jeunes, la crise d'Octobre, c'est un peu ça , confie-t-il.

Des lectures différentes

Le problème avec la crise d'Octobre, c'est que tous n'en font pas la même lecture. À ce chapitre, le député libéral d'origine anglophone Greg Kelley souligne les différences dans le contenu des pages Wikipédia anglaise et française sur la crise d'Octobre. C'est vraiment différent. C'est sûr qu'il y a plus d'information sur la page en français, qui explique ce qu'était le FLQ. Juste regarder ça, c'est trop évident , lance-t-il.

Diplômé en histoire, il baigne dans l'univers politique depuis son enfance. Il a d'ailleurs succédé à son père comme député de la circonscription de Jacques-Cartier en 2018. Selon lui, la crise d'Octobre a laissé un héritage qui unit les Québécois : une détermination à défendre jalousement la démocratie pour éviter qu'elle bascule à nouveau.

« J'ai de sérieuses inquiétudes!» dit le député libéral Greg Kelley, qui croit que le Québec n'est pas à l'abri d'une crise semblable à celle d'octobre 1970. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roussel

Cependant, la bataille n'est jamais totalement gagnée, nuance-t-il. D’ailleurs, il s'inquiète du climat social actuel : Est-ce qu'une situation comme ça peut encore arriver ici au Québec? Je crois que oui et j'ai de sérieuses inquiétudes quant aux fake news. Les gens commencent à croire n'importe quoi. Je pense que c'est un gros défi pour nous présentement et ce n'est pas exclusif au Québec.

Quand je regarde le mouvement des complotistes, je vois un vrai danger. Quand je regarde sur Facebook, je [pense] que ce n'est pas impossible que quelqu'un décide de faire la même chose, d’enlever un député ou un ministre. On vit un moment très difficile , affirme Greg Kelley, député du PLQ.

De la vigilance

Louise Harel croit elle aussi que le Québec n'est pas à l'abri. Même si, selon elle, la crise d'Octobre a mis un terme à l'usage de la violence dans les démarches vers la souveraineté, d'autres enjeux, comme la lutte pour l'environnement, pourraient susciter l'émergence de mouvements radicaux.

Malgré un contexte bien différent, Alec Ordon appelle de son côté à la vigilance. On doit être extrêmement vigilants face à nos droits et libertés, face à nos institutions, parce que personne ne soupçonnait ce qui allait se produire en octobre 1970. Cela nous montre que les choses peuvent basculer à tout moment , affirme le jeune péquiste.