Élections en C.-B. : des promesses sans plateformes

Le chef du Parti libéral de la Colombie-Britannique, Andrew Wilkinson, a lancé l'offensive, lundi, en promettant de suspendre la taxe de vente provinciale pendant un an.

Ses adversaires ont moqué cette annonce : la chef des verts, Sonia Furstenau, a déclaré que les libéraux manquent d'imagination , tandis que le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), John Horgan, a dit douter que cette réduction d'impôt bénéficie à la communauté.

Nous voulons que les gens investissent, créent et maintiennent des emplois, pas qu'ils s'achètent une nouvelle Prius ou une nouvelle Lexus , a raillé John Horgan, jeudi.

Pour sa part, le chef du NPDNouveau Parti démocratique a promis que, si son parti forme toujours le gouvernement après le 24 octobre, il renforcera les bourses pour les étudiants à faible revenu et les étudiants de la classe moyenne jusqu'à 4000 $ par étudiant afin qu'ils puissent payer les frais d'inscription et l'achat de livres et d'autre matériel.

Priorité aux aînés

Les néo-démocrates et les verts ont reconnu que les aînés avaient été particulièrement touchés par la pandémie de COVID-19, autant ce qui concerne la mortalité et la gravité des symptômes que la solitude.

Le chef du NPDNouveau Parti démocratique a ainsi promis une réforme des soins de longue durée en 10 ans pour un coût de 1,4 milliard de dollars afin, notamment, de permettre aux résidents d'avoir leur propre chambre.

La chef des verts, elle, a promis de réduire le financement public des maisons de retraite privées afin d'investir dans les maisons de retraite gérées par la province.

Nous présentons aujourd'hui la première planche de notre plateforme, s'est ainsi réjouie Sonia Furstenau. Nous ne proposons pas de petits changements ici et là. Nous offrons des solutions et une vision de ce que nous pouvons et devons faire de mieux pour les aînés dans cette province.

Dernières touches

Les trois principaux partis promettent de dévoiler leur plateforme électorale la semaine prochaine.

Cette campagne prend plus de temps que d'habitude et nous mettons les dernières touches à notre plateforme, a expliqué le chef du Parti libéral. Nous devons nous démener pour trouver 87 candidats et préparer une élection que John Horgan a planifiée en secret.