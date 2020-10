Aide provinciale aux entreprises : les restaurateurs de l’Outaouais restent sur leur faim

Québec a annoncé jeudi une série de mesures pour venir en aide aux commerçants situés en zone d’alerte maximale- zone rouge- qui seront contraints de fermer leur établissement ce mois-ci.

Mais les restaurateurs de l’Outaouais, toujours en zone d’alerte orange, restent sur leur faim.

« On est encore dans notre première année d’opération et depuis la COVID, c’est vraiment compliqué. On tombe à travers les grilles du filet social [… ] On a pas eu de main tendue réellement ni du provincial ni du fédéral », déplore Sébastien Gandy, copropriétaire de la brasserie artisanale La Dérive à Gatineau.

M. Gandy explique notamment que son entreprise en démarrage ne peut compter sur l’aide de subventions salariales, puisqu'elle se base sur les chiffres de l’année précédente pour déterminer les montants accordés.

Le gouvernement provincial ne s’adapte pas aux différents dossiers , estime M. Gandy.

Hier, la santé publique en Outaouais lançait une mise en garde indiquant que l’Outaouais n’était pas à l’abri de voir son niveau d’alerte monter d’un cran.

Si on ne casse pas la deuxième vague, notre région passera aussi au palier d'alerte maximale , déclarait la Dre Brigitte Pinard, directrice de la santé publique en Outaouais.

Les nouvelles dispositions proposées par Québec prévoient notamment un pardon de prêts aux entreprises allant jusqu’à 15 000 $ pour le mois d’octobre, à condition que celles-ci soient dans la zone d’alerte rouge et que l’établissement soit forcé de fermer ses portes.

Mais pour l’instant, ces nouvelles mesures annoncées ne s’appliquent pas aux commerces de l’Outaouais, ce que critique le président de la Chambre de commerce de Gatineau, Pierre Samson.

Pierre Samson, le président de la Chambre de commerce de Gatineau. Photo : Radio-Canada

Le premier ministre a demandé à tous les Québécois de faire un effort et de ne pas sortir. Ça a un impact majeur sur nos commerçants dans la région. Mais aucune subvention, aucune aide. Il faut que le gouvernement comprenne que les gens vont avoir des problèmes et que ça devient sérieux. Il aurait fallu que l’aide soit à la grandeur du Québec, pas seulement les zones rouges , a commenté M. Samson.

Avec les informations de Jean-François Poudrier.