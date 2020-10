173 nouveaux cas de COVID-19 et 3 nouveaux décès liés à la maladie en Alberta

Le nombre de cas actif continue sa lente augmentation pour atteindre 1596. Mercredi, 14 678 tests de dépistage ont été menés dans la province.

En tout, 64 personnes sont hospitalisées, dont 12 aux soins intensifs. Edmonton demeure la région la plus touchée, avec 851 cas actifs, alors que la région de Calgary compte 587 cas actifs. Au total, 18 235 personnes ont contracté la maladie en Alberta depuis le début de la pandémie.

2 décès à Edmonton, un à l’hôpital Foothills

Services de santé Alberta (AHS) rapporte 2 décès supplémentaires dans la région d’Edmonton. L’un d’eux est un homme de plus de 80 ans de la région d’Edmonton. La deuxième victime avait plus de 90 ans et résidait au centre de soin de longue durée Millwoods Shepherds.

À ces deux décès, il faut en ajouter un de plus à l’hôpital Foothills de Calgary, où une éclosion a maintenant fait un total de 5 morts. Quatre personnes de plus ont contracté la maladie à l’hôpital, soit 2 patients, un professionnel de la santé et un visiteur. Au total, 67 cas sont liés à cette éclosion qui touche 6 unités de l’hôpital.

Les 77 chirurgies prévues jeudi ont lieu comme prévu. Les visites à l’hôpital demeurent limitées et surtout réservées aux situations de fin de vie d’un patient.

L'AHS signale également avoir eu des problèmes techniques avec le système d’appel automatisé utilisé pour transmettre les résultats de tests négatifs.

Entre le 10 et le 29 septembre, 224 000 résultats de tests ont été transmis avec succès. Quelque 5000 résultats n’ont pas été envoyés. Les personnes concernées seront contactées par téléphone et message texte. L'AHS affirme avoir identifié la cause du problème et l’avoir réglé.