Nouveaux horaires et démissions au CHSLD de Maria

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie (CISSS) confirme que deux membres du personnel du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Maria ont démissionné à la suite de l’imposition d’horaires de 12 heures au cours de la fin de semaine dernière.

L’imposition des nouveaux horaires est d'ailleurs dénoncée par le Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l’Est-du-Québec ( SIIIEQSyndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec ).

Même s’il déplore ces départs, le directeur par intérim des ressources humaines du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, Martin Brosseau, estime que les nouveaux horaires faciliteront la gestion des ressources au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée durement touché par la propagation de la COVID-19.

Au 30 septembre, 22 cas de COVID-19 avaient été confirmés parmi les résidents du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Maria et 14 parmi les employés. Jusqu’à maintenant, quatre résidents du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Maria sont malheureusement décédés de la COVID-19.

M. Brosseau explique que des discussions avaient été amorcées avec les syndicats afin de parvenir à une entente sur des mesures à prendre en raison des nombreux cas de COVID-19 au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée .

Toutefois, l’urgence de la situation a forcé le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux à agir rapidement. Ce n’était pas vraiment approprié dans le contexte actuel de se mettre à négocier des ententes, dit-il. On est ouvert à cet égard-là cependant, on pourrait l’envisager dans une deuxième étape à moyen terme. Mais à l’heure actuelle, on n’avait d’autres choix, pour offrir des services à la population et de créer nos zones dédiées, nos équipes dédiées, que d’avoir des horaires 12 heures qui exigent moins de personnel que des horaires de 8 heures.

Selon le directeur par intérim du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, tout le personnel qui travaille en zone chaude au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Maria est désormais affecté selon des horaires de 12 heures. Ce sont des zones où il y a moins de patients et où on se doit d’avoir le maximum de quarts travaillés par le personnel , précise M. Brosseau.

Les autres employés du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée ont pu choisir entre des horaires de 12 heures ou de 8 heures. Avec ces nouveaux horaires, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux a besoin de moins d’employés pour compléter les quarts de travail. La mesure permet aussi de limiter les mouvements de personnel entre les établissements.

Le CISSS impose de nouveaux horaires afin de réduire les besoins de personnel (archives) Photo : Getty Images / iStockphoto

Huit employés ont aussi été ajoutés au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Maria, soit quatre membres du personnel de soins et quatre gestionnaires, parmi lesquels la directrice des soins infirmiers et le directeur des centres d’hébergement du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

Multiplication des cas

Le SIIIEQSyndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec est cependant d'avis que le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie est en train de perdre le contrôle de la gestion de la deuxième vague de COVID-19 dans la Baie-des-Chaleurs.

Une éclosion est aussi en cours dans une résidence pour personnes âgées de Maria. L’établissement Lady Maria compte 26 résidents qui ont reçu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19.

Le Syndicat demande au gouvernement des ressources additionnelles pour la Baie-des-Chaleurs ainsi que des mesures financières pour attirer du personnel.

M. Brosseau estime que les ressources qui se déploient actuellement dans les établissements touchés permettront de résorber les éclosions au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Maria et à la résidence privée pour aînés, le Lady Maria. On est capable de répondre à la demande avec les leviers d’action qu’on s’est donnés , assure le gestionnaire.

Il indique que le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux procède présentement à l’embauche de 36 personnes recrutées parmi les retraités et les listes générées grâce au site jecontribue.com et à l’appel public effectué il y a quelques semaines.

Ces nouvelles ressources seront affectées au dépistage, aux enquêtes épidémiologiques ou iront soutenir les préposés aux bénéficiaires et les préposés à l’entretien.

D'autres actions sont en cours, ajoute-t-il.

Les étudiants de la formation professionnelle du Centre de services scolaire (CSS) René-Lévesque, qui seront diplômés en octobre, sont aussi invités à pourvoir dès maintenant des postes vacants puisque le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux doit toujours recourir à des agences de placement pour assurer les soins.

Une éclosion de cas de COVID-19 est en cours à la résidence privée pour aînés, le Lady Maria. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Des postes à temps complet sont rendus disponibles pour tous les préposés aux bénéficiaires actuellement en fonction qui en font la demande, indique Martin Brosseau.

Enfin, M. Brosseau indique que certains étudiants embauchés cet été ont conservé un lien d’emploi et demeurent disponibles pour travailler en soirée ou durant les week-ends.

Avec les horaires qui ont été construits, les besoins sont de moins en moins grands , commente le porte-parole du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , et ce, dit-il, tant au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée qu’à la résidence privée le Lady Maria. Selon lui, une des grandes leçons de la première vague aura été la création d’une cellule de crise pour offrir une réponse rapide notamment aux enjeux liés au personnel.

Les situations sont par contre très variables et imprévisibles, admet le gestionnaire du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux qui se dit d’ailleurs préoccupé par la transmission communautaire dans la MRC d’Avignon.

Avec la collaboration de Sylvie Aubut