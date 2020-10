La Baie-des-Chaleurs éprouvée par les éclosions de COVID-19

La Baie-des-Chaleurs est l'endroit au Québec avec le plus haut taux de cas actifs de COVID-19 par 100 000 habitants ces jours-ci. Et contrairement aux récentes éclosions qui se sont déclarées dans le reste de la province, ce sont majoritairement des personnes âgées qui y sont atteintes.

Cinq personnes sont mortes au cours des deux dernières semaines et les travailleurs de la santé au front, déjà fragiles, luttent jour et nuit contre le virus auprès des patients de deux résidences pour personnes âgées touchées.

À Maria, la COVID-19 a aussi réussi à s’immiscer de nouveau dans le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée .

Depuis le début de la pandémie, c'est la deuxième fois que des éclosions font rage dans des résidences pour personnes âgées de la municipalité.

Le CHSLD de Maria est aux prises avec une éclosion de COVID-19. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

La direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie fait des pieds et des mains pour remplacer les travailleurs atteints du virus et ceux, épuisés, qui tombent au combat.

Ça crée quand même une forte pression parce que, quand on retire 14 employés, ça veut donc dire qu'on a d'autres employés qui doivent faire plus d'heures de travail, ça crée une pression. Ça peut créer aussi un certain l'épuisement , soutient le directeur des ressources humaines, des affaires juridiques et des communications par intérim au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, Martin Brosseau.

Les éclosions augmentent la charge de travail de professionnels de la santé qui doivent notamment remplacer des collègues malades ou en isolement préventif. Photo : iStock

Le président du Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec (SIIEQ), Pier-Luc Bujold, rappelle que plusieurs infirmières de la région sont allées prêter main-forte dans des régions chaudes comme Montréal lors de la première vague le printemps dernier.

Je crois qu'on est une région qui est fortement touchée. Il faut qu'il ait un élan de solidarité. Pier-Luc Bujold, président du Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est-du-Québec

Le CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux tente toujours de recruter une douzaine de préposés aux bénéficiaires et quatre infirmières auxiliaires.

Un appel à éviter les rassemblements

Pour freiner la propagation du virus, les élus demandent aux membres leur communauté de ne plus se rassembler.

Je parlais à beaucoup de gens qui me disaient : "je côtoie seulement quatre personnes, je côtoie seulement cinq personnes", mais étant donné qu'on est dans des petites communautés, si chacun a quatre-cinq contacts, ça finit qu'on ratisse assez large puis le virus en profite et se propage , illustre le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté d’Avignon, Mathieu Lapointe.

Par exemple, à Carleton-sur-Mer, le 22 septembre, la COVID-19 a frappé l'organisation du bingo au centre communautaire de Saint-Omer.

Le bingo de Carleton-sur-Mer a été la proie d'une éclosion de COVID-19. Photo : Radio-Canada / Isabelle Damphousse

Heureusement, un registre des participants avait été mis en place. Alors, quand le président du Club de l'âge d'or et 50 ans de Saint-Omer, Régent Leblanc, reçoit l'appel de la santé publique, il est prêt.

Première question qu'ils nous ont posée : "de quelles façons on peut avoir l'information des personnes qui étaient présentes?" J'ai dit : "c'est bien facile, on les a toutes" , se remémore-t-il.

Il a alors annulé les soirées bingos et encouragé les participants à passer un test de dépistage.

Officiellement, on fait comme si on était au palier rouge , affirme M. Leblanc.

Son bingo annulé, Régent Leblanc a décidé d'aller prêter main-forte à la santé publique. Il s’occupe maintenant du registre des visiteurs dans l’une des résidences pour aînés de Carleton-sur-Mer.

C'est normal, les Gaspésiens, on est toujours côte à côte. On est toujours prêts à s'aider, l’un et l'autre. Régent Leblanc, président du Club de l'âge d'or et 50 ans de Saint-Omer

Il estime que cette tradition d’entraide aidera les résidents de la péninsule à traverser la deuxième vague de COVID-19.

D’après un reportage d’Isabelle Damphousse