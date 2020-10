Les embauches dans les garderies pénalisées par des retards de la Police provinciale

Attendre 4 à 6 semaines, ça veut dire que nos nouveaux employés ne peuvent pas travailler tout de suite avec les enfants , explique Sylvain Guilbeault, directeur général du Centre pour enfants Timiskaming, qui fédère une centaine d'employés dans plusieurs garderies du Nord-Est de la province.

Or, avec la rentrée scolaire, plusieurs travailleurs étudiants ont quitté l'organisation. Et en raison des délais des vérifications des dossiers de police au sein de la PPOPolice provinciale de l'Ontario , Sylvain Guilbeault doit maintenant patienter avant d'être en mesure de pourvoir ces postes.

Pas être capable d’aider tous les parents qui veulent retourner à l’ouvrage [en raison d’un manque de personnel], ça a un effet sur l’économie, sur la communauté en générale Sylvain Guilbeault, directeur général du Centre pour enfants Timiskaming

La PPOPolice provinciale de l'Ontario reconnaît que les longs délais d'attente ont un impact sur le public . Elle soutient toutefois que certaines organisations travaillant avec des clients vulnérables sont maintenant exemptées de leur devoir de vérifications auprès des corps policiers en raison de la pandémie.

C’est notamment le cas des foyers de soins de longue durée : la province tolère depuis le 20 mars que les nouveaux employés et les bénévoles déclarent eux-mêmes, pendant la crise sanitaire, leurs antécédents criminels à l'employeur. L’objectif du gouvernement est d'éviter les pénuries de personnel en cas de délais.

Claude Tremblay, directeur général du Manoir North Centennial, à Kapuskasing, est en faveur d’une telle mesure.

Est-ce que c’est un problème? Je pense qu’il faut regarder l’ensemble des choses. Je préfère avoir des employés pour prendre soin des résidents que de n’avoir personne parce qu’on attend les résultats [des vérifications des antécédents criminels]. Claude Tremblay, directeur général du Manoir North Centennial

Il affirme être prêt à réagir sur le champ si une vérification du dossier de police faite après l'embauche venait à mettre en péril la capacité d’un de ses employés à travailler au sein de son établissement.

Mais à moment donné, on est une petite ville. On connaît bien les gens, et on sait qui est bon et qui n’est pas bon , lance-t-il.