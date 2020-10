Mort de Joyce Echaquan : une fédération autochtone réclame des accusations criminelles

Joyce Echaquan, la mère de sept enfants est morte dans des circonstances troubles lundi.

Dans une vidéo tirée d'un Facebook Live réalisé par Mme Echaquan peu de temps avant sa mort, on peut l'entendre crier à l'aide et affirmer que le personnel l'a droguée. Dans la même séquence, on entend des membres du personnel intervenir au chevet de Mme Echaquan et l'insulter.

Nos plus sincères condoléances vont aux amis et à la famille de Joyce Echaquan , indique d’emblée la FSINFédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan dans un communiqué.

Mais ces prières s’étendent aussi à tous ceux qui subissent un traitement injuste et raciste par des membres du personnel médical, peut-on également lire.

Dans la foulée, la Fédération demande que les infirmières impliquées dans cette affaire en soient tenues responsables, rappelant que le mandat du personnel soignant est de s’occuper de nos proches lorsqu’ils sont dans un état vulnérable .

Ils prêtent serment de protéger et de prendre soin de toute vie humaine , rappelle la FSINFédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan .

Selon le chef de la FSINFédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan Bobby Cameron, les femmes issues des Premières Nations sont les plus vulnérables au pays .

Les femmes subissent du racisme et de la discrimination dans le réseau de la santé. C’est une réalité quotidienne pour les peuples des Premières Nations. Bobby Cameron, chef de la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan

Bobby Cameron souhaite que la mort de Joyce Echaquan ne soit pas en vain , et que le racisme et l’intolérance continuent d’être dénoncés.