Un nouveau capitaine pour les Remparts

Thomas Caron est le nouveau capitaine des Remparts de Québec. L’annonce a été faite par l’entraîneur-chef et directeur général Patrick Roy, jeudi matin.

Âgé de 20 ans, Caron succède à Anthony Gagnon, dont la carrière junior s’est terminée à l’issue de la dernière saison. C’est une surprise, mais je suis content. Ça fait longtemps que je suis ici et je pense que je peux apporter quelque chose à l’équipe , a admis le nouveau capitaine, le 25e de l’histoire de l’équipe.

L’ailier gauche originaire de la Rive-Sud de Montréal en est à sa 4e saison avec les Remparts. Il sera le meneur d’une jeune équipe notamment composée de 10 joueurs de 17 ans.

Pour l’épauler dans ses fonctions, le centre Théo Rochette, le défenseur Édouard Cournoyer et l’ailier gauche Hunter Holmes ont été désignés assistants-capitaines.

Je veux être un grand frère pour les plus jeunes comme j’ai vu d’autres capitaines le faire quand j’étais moi-même plus jeune , a expliqué Thomas Caron, mentionnant notamment Matthew Boucher, qui arborait le C à son arrivée avec l’équipe.

On veut de moins en moins de bagarres

Le capitaine entre dans ses nouvelles fonctions alors que la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) vient de trancher en faveur de sanctions plus sévères pour les joueurs qui laissent tomber les gants.

C’est une bonne nouvelle pour l’ensemble de la Ligue. On veut de moins en moins de bagarres. Je pense que ça va rendre le jeu plus sécuritaire, tout en restant physique , s’est-il réjoui à ce sujet.

Si certains vétérans du junior majeur devront s’adapter, les joueurs qui arrivent des rangs midget AAA, où les bagarres ne sont pas permises, continueront à jouer comme avant, pointe Thomas Caron.

Le jeu a beaucoup changé. C’est vraiment axé sur la vitesse et le talent. Je ne pense pas que les joueurs sont déçus de ça. Ça fait partie de la nouvelle réalité du hockey. Thomas Caron, capitaine des Remparts de Québec