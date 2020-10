COVID-19 : tout sur les restrictions sanitaires en vigueur au Nunavut

La plus importante restriction sanitaire du Nunavut est la fermeture de sa frontière.

Les frontières du Nunavut sont fermées à la majorité des non-résidents du Nunavut.

Depuis le 31 mars, les Nunavois qui reviennent au territoire après l'avoir quitté un temps doivent effectuer une quarantaine de quatorze jours dans un hôtel désigné à l’extérieur du Nunavut, plus précisément à Ottawa, Winnipeg, Edmonton et Yellowknife.

Des exemptions sont toutefois accordées aux personnes qui arrivent de Churchill, au Manitoba.

Une seconde zone de voyage commune a été mise en place avec Yellowknife, aux Territoires du Nord-Ouest.

Au territoire, les Nunavois doivent respecter les restrictions sur les regroupements. La limite est de 50 personnes pour les rassemblements extérieurs et de 10 personnes pour ceux dans des résidences privées.

Une limite de 50 personnes ou de 50 % de la capacité d’un bâtiment est permise dans les lieux de culte, les espaces de conférence et de réunion et les salles communautaires, ce qui concerne notamment les activités gouvernementales et municipales.

Les galeries, les musées et les bibliothèques sont ouverts pour la clientèle individuelle, mais les activités de groupe y demeurent interdites.